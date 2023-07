Hace el mismo tratamiento que Messi y cumplió su sueño de conocerlo

Manu es un niño rionegrino que tiene 8 años, vive en Bariloche y que tiene problemas de crecimiento. Desde hace un tiempo, debe hacer un tratamiento similar al que atravesó Lionel Messi durante su niñez y cuya historia de superación inspiró a miles de chicos de todo el mundo.

El pequeño viajó recientemente desde Bariloche donde reside hasta Miami para cumplir su sueño: conocer a su ídolo y en quien se apoya a la distancia para soportar los pinchazos diarios a los que debe someterse para vencer su problema de salud.

El miércoles pasado, gracias a la intervención del periodista deportivo Gastón Edul, que le contó la historia del nene rionegrino al astro argentino, Manu pudo encontrarse con Messi y su reacción fue conmovedora.

Ambos se emocionaron en ese abrazo en el que se fundieron, quizás porque el "10" del Inter Miami se vio reflejado en ese pequeño que, como él, hace frente con valentía al duro tratamiento que requiere sobrellevar los problemas de crecimiento.

El video se viralizó en las redes sociales y fue inevitable no emocionarse al ver la ilusión del pequeño, luciendo la camiseta albiceleste, esperar junto a su familia con ilusión poder ver a su ídolo. En las imágenes, se ve una breve entrevista donde Manu le cuenta a Edul porqué quiere conocer al mejor futbolista del mundo. “Me pincho como Messi. Es mi ídolo”, asegura tímidamente. Y posteriormente, cómo corre a abrazarlo entre lagrimas.

Luego, Manu y su familia pudieron desde la tribuna los goles del Inter Miami. Con fervor, otro video muestra a Manu entremezclado con la hinchada con su casaca argentina.

“Amo verte jugar, pero también me inspira tu fuerza de superación constante. Yo también hace dos años me inyecto hormonas diariamente para poder crecer”, era el texto que acompañaba las imágenes en las redes sociales de la familia de Manu. “Te elijo como mi héroe y mi mejor ejemplo. Al verte, ya no le tengo miedo a mi tratamiento para crecer”, señalaba el video en el que se presentaba para poder hacer llegar su mensaje a Messi.

“Todos somos Manu”, escribió la instagrammer @flooriaco que replicó la historia y el pedido del pequeño procurando poder conocer a "La Pulga". Finalmente, tuvo su final feliz, su foto con el astro argentino y un recuerdo imborrable para toda la vida.