Un hallazgo prehistórico lleva el nombre del "Dibu" Martínez: "Era el momento justo"

Los campeones del mundo siguen recibiendo homenajes de todo tipo, incluso algunos que pueden ser muy particulares e impensados como, por ejemplo, ponerle el nombre de un futbolista a una especie de escuerzo de 5 millones de antigüedad.

Sí, así como suena: los paleontólogos que lo encontraron, decidieron llamarlo Lepidobatrachus dibumartínez como reconocimiento para el arquero de la Selección, Emiliano Martínez, por su desempeño en el Mundial y la Copa América.

“El único honor que podemos hacer como paleontólogos es dedicarle una especie a alguien. Era el momento justo”, señaló Guillermo Turazzini, Licenciado en paleontología e investigador del Conicet, en MDZ Radio.

“Encontramos el resto fósil en el 2014, 2015, en una localidad cerca de Tunuyán. Recuperamos más de 1500 restos fósiles y de toda esa cantidad hay dos restos que son de escuerzo y a uno le dimos el nombre de Lepidobatrachus dibumartínez”, contó Turazzini en Según Cómo lo Mires. Y explicó: “Son anfibios. Los escuerzos son muy comunes y carismáticos. Este que encontramos actualmente tiene solo tres especies vivientes en la región chaqueña”.

“De este grupo hasta el momento solo se conocía un registro fósil en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este viene a ser un registro fuera de esa zona, pero muchísimo más completo, es un esqueleto casi completo y articulado”, detalló y agregó: “Tienen una antigüedad estimada de 5 millones de años”.

Turazzini relató que “el manuscrito lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. Estaba terminado para la época del Mundial, pero como estábamos con otros trabajos en paralelo y – obviamente – mirando el Mundial, dijimos ‘después de la final lo mandamos a publicar’. Ganamos y el 19 de diciembre le dije a Raúl Gómez, co-autor del trabajo, ‘quiero cambiarle el nombre’, bancame en esta. Y él se subió enseguida”.

“Abrimos el archivo, cambiamos el nombre en todas las páginas y el 20 de diciembre lo mandamos como ‘dibumartínez’”.

Además, recordó que “el nombre surgió de la emoción que teníamos en ese momento. El Dibu fue figura clave a lo largo del Mundial y en la Copa América. Y otra cosa que me emociona es que, después de muchísimos años, como no ocurría desde los ’90, los chicos por la calle andan con el equipo del arquero de la Selección. Además el Dibu tiene una personalidad espectacular, es súper humilde y ha trabajado muchísimo para llegar a dónde está”. Y cerró: “Lo que me importa es que lo tome como un halago”.