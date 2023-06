El particular homenaje de Los Pumas al Regimiento de Granaderos a Caballo

En la previa del Mundial de Rugby 2023, que se desarrollará en Francia entre septiembre y octubre, Los Pumas hicieron la presentación de su nueva indumentaria. El evento se llevó a cabo en el Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, y la camiseta alternativa homenajea al histórico regimiento creado por el general José de San Martín.

Argentina enfrentará, a partir del 8 de julio, a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica en The Rugby Championship, torneo que reúne a los principales seleccionados del hemisferio sur. De ese torneo jugará solo un encuentro en el país, el mismo sábado 8 frente a los All Blacks, donde estrenará la nueva indumentaria en Mendoza.

Las dos camisetas que usarán Los Pumas.

Esa misma indumentaria, pero sin la publicidad en el frente de la camiseta, será la que el seleccionado argentino usará en el Mundial de Rugby 2023 que se realizará en Francia. Allí, Los Pumas enfrentarán por fase de grupos a Inglaterra, Samoa, Japón y Chile, que debuta en mundiales tras eliminar a Estados Unidos y Canadá, participantes regulares del torneo.

El uniforme titular, siguiendo una concepción muy tradicionalista que reina en el deporte, será celeste y blanca a rayas horizontales iguales, con pantalones blancos y medias iguales a la camiseta. Lo único que cambia en razón de lo que dicta la historia de uno de los principales seleccionados a nivel mundial es el famoso "yaguareté", que ahora será un "puma", como parte del rebranding de la Unión Argentina de Rugby (UAR), buscando una mayor identificación en los escudos de cada equipo de la unión.

Granaderos en el José Amalfitani en la previa de un partido de Los Pumas.

La sorpresa en el anuncio del nuevo uniforme fue la camiseta alternativa del seleccionado argentino, que tendrá el diseño del uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo. El mismo será azul oscuro con una banda blanca y puños rojos, pantalón y medias azules. Al momento de su anuncio, la Fanfarria "Alto Perú" tocó la Marcha de San Lorenzo, que celebra el bautismo de fuego victorioso del regimiento y el sacrificio del sargento Juan Bautista Cabral.

Ignacio Ruiz, hooker del seleccionado argentino, expresó: "La alternativa me sorprendió. No me la esperaba. Sería hermoso representar lo mismo que los Granaderos y buscar tener ese coraje que tuvieron para luchar". El el Twitter de la UAR, la presentación incluyó un video con la famosa marcha y un fragmento de la letra: "Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor".

Y nuestros granaderos,

aliados de la gloria,

inscriben en la historia

Siempre existió una relación estrecha entre Los Pumas y el esfuerzo para conseguir resultados, principalmente por mantenerse en el máximo nivel mundial sin contar con profesionalismo ni una estructura como la de las principales potencias del rugby. A esto, ahora, se le agrega la historia de uno los regimientos más importantes de la Guerra de Independencia. Desde la cuenta de Twitter de los Granaderos a Caballo publicaron imágenes del evento y tuitearon: "La segunda piel. Camiseta inspirada en el uniforme de los Granaderos. ¡Muchas gracias Los Pumas por acompañarnos y por permitirnos ser parte del equipo!".

Esta camiseta posiblemente no tenga muchos usos, dado que es poco común que se usen camisetas suplentes en el rugby. A pesar de ellos, no es descartable la posibilidad de que la use contra Australia el próximo 15 de julio. Además, podría ser la camiseta del debut mundialista, ya que enfrentará a Inglaterra (tradicionalmente vestido de blanco), a quien enfrentó en la edición de 2019 y fueron los del "XV de la Rosa" quienes usaron la alternativa.

Además de los partidos mencionados ante las potencias oceánicas, antes del Mundial de Rugby 2023, Los Pumas enfrentarán como visitante a Sudáfrica el 29 de julio. Luego se despedirán del público argentino en un test match contra los Springboks en el José Amalfitani el 5 de agosto. El 26 del mismo mes, ya en el viejo continente, jugarán ante España para ajustar los últimos detalles antes del gran campeonato.