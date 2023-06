Un estudio reveló una buena noticia sobre la población de yaguaretés

Una población de entre 72 y 122 yaguaretés adultos, el tercer felino más grande del mundo, se registró en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, un número "estable hace seis años" que refleja que los esfuerzos para su conservación "son cruciales", indicó un estudio conjunto entre la Argentina y Brasil publicado hoy.

El yaguareté es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, después del león y el tigre asiático.

En la Argentina, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción debido a "la pérdida de hábitat, el atropellamiento en rutas y la caza ilegal del felino y sus presas", aseguró la Fundación Vida Silvestre Argentina.

El relevamiento se realiza periódicamente desde hace 20 años para monitorear a la población de yaguaretés del Bosque Atlántico del Alto Paraná, en 580 mil hectáreas integradas por la selva misionera de Argentina y los Parques do Iguacu y do Turvo de Brasil.

Se trata de un trabajo conjunto entre el equipo de científicos de Proyecto Yaguareté de Argentina y el equipo del Proyecto Onças do Iguaçu de Brasil, con el apoyo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, WWF-Brasil e instituciones gubernamentales.

La importancia de protegerlos.

Según los nuevos datos, el yaguareté logró "salir del estado crítico en el que se encontraba hace un par de décadas atrás, cuando estuvo muy cerca de la extinción local", indicó la fundación en un comunicado.

"El tamaño poblacional se mantuvo estable durante los últimos 6 años, y si consideramos que en 2005 teníamos solamente alrededor de 40 animales, podemos ver que las medidas para conservar la especie dieron buenos resultados", indicó Agustín Paviolo, investigador del Conicet y coordinador del Proyecto Yaguareté.

Sin embargo, apuntó que "las presiones que amenazan a la especie siguen latentes y en algunos casos creciendo, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para mantener a la especie lejos de la extinción".

Para obtener la información, el equipo instaló 224 estaciones de muestreo provistas con cámaras trampas que se activan con un sensor que capta temperatura y movimiento y que posibilitan monitorear a la especie en sitios clave para su conservación.

"Los datos del monitoreo demuestran que los esfuerzos de conservación del yaguareté están brindando resultados, pero sigue siendo imprescindible hacer más para que el felino y sus presas sobrevivan", sostuvo por su parte Fernando Miñarro, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

De la presentación de los resultados, realizada hoy en Posadas, participaron también el director regional de la Dirección Regional Noreste de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Crosta; el Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Víctor Kreimer.