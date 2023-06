Otro caso más de la estafa más común en la provincia de Mendoza

Una joven mendocina contó en las redes sociales que fue estafada y se volvió viral al escrachar a la timadora. La joven quiso alquilar un departamento en Potrerillos, pero todo fue una farsa.

Mediante su publicación, describió detalladamente cómo fue engañada y defraudada por lo ocurrido, decidió revelar la identidad de la estafadora.

"Micaela: quien 'alquila cabañas en Las Vegas-Potrerillos. Te pide el 50% de seña y cuando llegas al lugar, NO EXISTE", publicó la usuaria Ludmila Facio quien, además, subió información personal de la estafadora en una publicación que se volvió viral.

Además, de una imagen donde "escrachó" a la estafadora, la joven publicó una llamada que grabó con la estafadora: "Adjunto partecita de evidencia de Micaela hablando sobre la cabaña y la “confianza” que te da de ir hasta el lugar que NO existe. 2.02 sg: “NO TENGO TIEMPO DE ESTAFAR".

Tras la publicación, otros usuarios comentaron que la mujer también intentó estafarlos. "Casi caímos, mi amiga la llamó y no nos cerró. Cuando voy a ver las cuentas que publicaban la cabaña tenían 20 amigos aproximadamente y se lo habían creado este año. Ahí dijimos, hay algo raro y no la alquilamos. Después de esto de la captura se puso re insistente para que alquiláramos".

Otros usuarios comentaron que fueron víctimas de la misma estafa, pero la persona que se encontraba en la oscuridad elaborando el timo, fue otra.

"Me hicieron lo mismo, hacen unos meses, una mina que encontré en Marketplace, me pidió que le mandara la mitad, se la mandé, me mandó comprobante, después de pedírselo reiteradas veces, fuimos hasta la ubicación en las Vegas y allá nos bloqueó", escribió Santiago Paez.

Otro usuario comentó que realmente las cabañas que aparecen en la publicación si existen, pero son fotos de otros lugares. "Sacan fotos de afuera y ponen cualquier foto del interior" escribió Pablo Rodríguez.

Una estafa que se repite en Potrerillos

Desde la Asociación Turística de Potrerillos alertaron que estas estafas ocurren todo el tiempo. El presidente de la asociación, Rodolfo Navío, habló con MDZ y explicó que la mayoría de las estafas ocurren a través de Marketplace y pidió que no se apuren al reservar una cabaña.

"Siempre lo que le recomendamos es que visiten los sitios oficiales, o sea, qué no se metan en cabañas que no están registradas en el ente de turismo, o en la o en la municipalidad de Luján de Cuyo. Nosotros, como pertenecemos a la asociación, lo que siempre marcamos es que traten de meterse en la página de la asociación, que es: www.potrerillos.org.ar", comentó.

"En la página de la municipalidad de Luján hay una parte dedicada al turismo, que aparecen los complejos o cabañas habilitadas, y esa es la forma", comentó y agregó que "si están arreglando con alguien para alquilar una cabaña, siempre es bueno que se tomen unos minutos para averiguar más y esto lo pueden hacer a través del WhatsApp del ente de turismo".

Navío comentó que este tipo de estafas de forma concurrida: "El fin de largo llegó una parejita que habían contratado a través de Facebook unas cabañas que en realidad las cabañas existen, pero todavía no están terminadas, pero bueno les han sacado unas fotos como de afuera y después usan fotos de otras para el interior".

Cómo y donde denunciar

Una denuncia ante una estafa debe realizarse en la Fiscalía Penal de turno, con la siguiente documentación:

Monto de la transferencia de pago.

CBU o CVU al que efectuaron una transferencia.

Nombre y apellido del titular de la cuenta a la que se transfirió.

Copia -de ser posible- de la conversación mantenida (WhatsApp, por ejemplo).

Número de teléfono con el cual mantuvieron la conversación.

Fecha en la que se mantuvo el contacto.

De ser posible, el link de comunicación de Facebook o links de la oferta de servicio.

En caso de incumplimiento de contrato, la denuncia debe hacerse a través de la Dirección de Defensa del Consumidor completando el siguiente formulario, haciendo clic aquí, y enviarlo a municipiosddc@gmail.com.

A finales de 2022, un total de 33 individuos presentaron denuncias ante la Oficina Fiscal Nº 11 o a través del portal virtual denuncias.jus.mendoza.gov.ar. Estas personas descubrieron que habían sido estafadas al alquilar una cabaña cuando llegaron al lugar. Durante los primeros meses de 2023, un número adicional de personas acudió a la Comisaría 53 en Potrerillos buscando ayuda por la misma situación, mientras que otros optaron por presentar la denuncia en línea.