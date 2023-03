Las miradas y obstáculos a los que se enfrenta la primera conductora de colectivos de larga distancia del país

El Día Internacional de la Mujer implica una jornada de reflexión alrededor de las barreras, estigmas, prejuicios y discriminación a los que se han enfrentado las mujeres durante años para poder ganar territorio, ocupar nuevos espacios y romper

Hace algunos meses que Nina, de 32 años, comenzó a desempeñarse dentro de la empresa de transportes Andesmar, en Mendoza. Actualmente, se desempeña en la conducción de los vehículos que trasladan al personal de diferentes empresas hacia la refinería de Luján de Cuyo, en lo que confesó tratarse de “toda una experiencia.

“Actualmente manejo las combis con lo que es el traslado del personal de diferentes empresas a la destilería de Luján, y estoy incorporando la experiencia de los colectivos de piso elevado y doble piso”, comentó a MDZ.

La experiencia de Nina implica un hecho significativo que sirve para romper algunas barreras existentes en cuanto a la relación entre las mujeres y el manejo. Es que a partir de su carrera se convirtió en la primera mujer del país en desempeñarse como conductora de estos tipos de colectivos (piso elevado y doble piso).

Ante esto, la mujer se mostró orgullosa y señaló que se encuentra “muy motivada y con muchas ganas”. “Esto se dio hace pocos meses, pero es constante la capacitación que dan aquí en la empresa. Para mí todavía es algo nuevo porque sigo incorporando toda esa información, pero es cuestión de tener ganas y valor”, explicó.

Nina Álvarez se convirtió en la primera conductora de colectivos de doble piso dentro del país. Foto: Andesmar

El estigma y la mirada prejuiciosa hacia las mujeres detrás del volante implica hasta el día de hoy barreras que en muchos casos y hasta hace algunos años les impedía acceder a ciertos lugares. Esta situación no es algo que detuvo a Nina, sino que la impulsa y le inyecta ganas de seguir progresando en este camino: “Estoy muy enfocada en mi aprendizaje y mi trabajo, lo trato de hacer lo mejor posible. Después está el resto, pero igual está bastante aceptado y no he tenido ninguna queja (risas)”.

Ante la posibilidad de sentirse reprimida por las miradas ajenas y el prejuicio todavía existente en la sociedad, reconoció que “es muy probable que haya una mirada con desconfianza por el hecho de ser mujer, pero no es mi prioridad lo que opine el resto”.

"A algunos les parece chocante y les toma de sorpresa ver a una mujer arriba de un colectivo de grandes dimensiones, pero está bastante aceptado. La verdad que las opiniones y los estigmas de los demás no es algo que me preocupe ni les doy ninguna prioridad”, añadió.

Además, Nina formará parte del grupo de mujeres que serán encargadas de la nueva flota que lanzó la empresa Andesmar y que servirá como servicio de traslado de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y diferentes hoteles de 4 y 5 estrellas ubidados en al zona céntrica de la provincia de Mendoza.

También formará parte del grupo de mujeres encargadas del traslado de turistas entre el aeropuerto y hoteles céntricos de Mendoza. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Para ello, serán capacitadas en diferentes idiomas y formación turística de Mendoza, ya que su rol será, además de conductoras, como anfitrionas para aquellos turistas que visiten la provincia. El grupo espera el inicio del servicio con gran expectativa y lo ven como una gran oportunidad, no solo para ellas, sino para todas las mujeres.

“Es una gran oportunidad, no sólo para generar trabajo, sino para la incorporación y equiparar el tema de visibilidad en cuanto a lo masculino y lo femenino. La capacitación para Ecotransfer va a ser grande, van a haber varios idiomas porque hay que dar una buena recepción al pasajero, sobre todo turistas. La idea central es generar un buen trato y un agrado en el viaje”, agregó Nina.