El objetivo de los gremios docentes para encarar la paritaria nacional

Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación, convocó a los cinco gremios docentes que integran la mesa paritaria nacional con el objetivo de empezar a discutir la base salarial que deberán tener en cuenta las provincias en las negociaciones con los sindicatos docentes provinciales.

El primer encuentro paritario del año será el jueves 9 a las 16. El Ejecutivo nacional escuchará las demandas de los representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Los sindicatos docentes plantearán, entre otras demandas, no perder contra la inflación, paritarias cortas con cláusula de actualización, el compromiso de subir el piso de Ganancias; avanzar en un Convenio Colectivo docente y en una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Cabe recordar que en el mes de diciembre la cartera conducida por Perczyk acordó con los cinco gremios de representación nacional un aumento anual del 114%, por lo que el Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado en febrero fue de $90.338. En tanto, informaron que en el segundo mes del año impactará en los salarios los $12.100 correspondientes a la mejora del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y por conectividad.

Fuentes de Ctera anticiparon a MDZ que en el encuentro paritario del jueves pedirán un aumento salarial por encima de la inflación y actualizaciones del salario con revisiones permanentes, lo que se conoce como una paritaria corta.

Desde el gremio docente nacional remarcaron las expectativas positivas para el encuentro por “el buen diálogo que hay con las autoridades nacionales, que permitió el año pasado cerrar la paritaria por encima de la inflación y recuperar desde el 2021 el poder adquisitivo del salario”; por lo que se mostraron confiados en poder avanzar con la modificación del Impuesto a las Ganancias y en la elaboración de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo nacional docente. Además, afirmaron que están trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

En diálogo con MDZ, Sara García, secretaria general de AMET (Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica) no se mostró tan optimista. “No me gusta hablar de expectativas porque después cuando se frustran me siento muy mal y me pongo de mal humor”.

“El jueves el ministro nos informará, según sus propios relevamientos, de la realidad de las provincias, y verá dónde estamos parados. Nosotros pensamos distinto, vamos a poner sobre la mesa cuáles son las provincias que no cumplen con los acuerdos alcanzados a nivel nacional. Nos parece que el ministerio de Educación no solo debe fijar el piso salarial, para que ningún docente del país esté por debajo, debe tener un correlato certero de lo que ocurre en las provincias para que la paritaria nacional no quede en un acuerdo vacío”, añadió.

En cuanto a por qué las provincias no cumplen la paritaria nacional, García sostuvo: “Lo primero que te dicen es que la plata la ponen ellos, no Nación. En las provincias que no respetan el piso fijado en la paritaria nacional, nuestros salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Hace años venimos pidiendo por un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, con esa herramienta en la mano podemos sostener que el acuerdo paritario nacional tiene fuerza de Ley y las provincias deberán cumplirlo o ir a una instancia superior”.

Al ser consultada por cuáles son las provincias que no respetan el piso salarial fijado en la paritaria nacional, respondió: “Hay un montón. Por ejemplo, en San Luis cuando un docente tiene dos cargos el acuerdo se cumple en un cargo, del segundo pagan el 40%. Otras provincias que no lo cumplen son La Rioja, Misiones, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz y ni hablemos de Formosa, porque ahí sí que es para llorar”, dijo.

Por otra parte, García sostuvo que van a llevar a la mesa paritaria el tema de las capacitaciones docentes. “Para nuestro gremio es un eje central. No puede ser que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos encuentren desprotegidos y mal parados a los docentes”.

“El chico que hace una consulta y no recibe respuesta pierde el respeto por ese docente y pierde la sensación atrapante de ir a la escuela a aprender algo nuevo. Nosotros pedimos la capacitación permanente y en servicio, es algo que vamos a seguir sosteniendo”.

Finalmente, resaltó que el Ministerio de Educación debería disponer de recursos para auxiliar de manera directa a las provincias en la formación y capacitación docente. “Eso sí, para capacitar en las nuevas tecnologías deben tener en cuenta las realidades laborales de las provincias aplicadas en la formación técnica de los estudiantes".