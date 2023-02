La emotiva conclusión de la madre del mejor amigo de Fernando Báez Sosa

El testimonio de Tomás D' Alessandro, el amigo de Fernando Báez Sosa al que todos pudimos ver una y otra vez en cada video de esa noche del 18 de enero cómo también era golpeado por los ocho jóvenes que este lunes fueron condenados a prisión perpetua unos y a 15 años otros, fue clave en el juicio que se siguió en los tribunales de Dolores durante todo enero.

Junto a Cristina, su mamá, Tomás acompañó a Silvino y a Graciela, los padres de Fernando, durante todo el proceso.

En diálogo con MDZ, Cristina Gallo habló acerca de cómo vivió su familia durante estos tres años a la sombra del dramático episodio y recordó cómo era la relación entre su hijo y Fernando Báez quienes forjaron su amistad en la escuela.

- Como mamá de Tomás, ¿cómo te sentiste cuando viste por primera vez el video donde también muestran cómo le pegan a tu hijo?

- El video te aseguro que lo vi miles y miles de veces y llega un momento que lo creés superado. Hasta que volví a verlo en el último alegato y en ese momento sentí que me estaban pegando a mí en esa patada que le pegó Blas Cinalli.

- ¿Cómo te enteraste de lo que sucedió aquella noche del 18 de enero?

- Me enteré por un mensaje de audio de Whatsapp de Tomás. Yo estaba durmiendo, era la madrugada y recuerdo muy bien, me dijo 3 cosas: "Yo estoy bien. Mamá, te amo. Fer falleció". Lo escuché cientos de veces, no podía entender qué había sucedido.

- ¿Cómo fueron las charlas con tu hijo durante estos tres años de espera hasta el juicio?

- Las charlas con Tomás, siempre estuvimos muy atentos a que las necesitaba porque siempre se mostró entero, fuerte y decidido .Entonces no fueron charlas muy largas, sí estuve muy atenta todo este tiempo buscando entender los momentos puntuales o signos precisos en que mi hijo necesitaba un abrazo o una palabra en todo este tiempo.

-¿Te conmovió la carta que escribió Tomas?

- La carta de Tomás la puedo resumir en una sola palabra: sublime. Resume lo que hizo y sintió desde ese día hasta hoy y es una invitación a que todos nos comprometamos y denunciemos cuando hay una injusticia, a comprometernos con el que necesita. Es un resumen perfecto, soy la mama de Tomás por eso digo perfecto, pero no encuentro otra palabra

- ¿Sentís que hoy amaneciste en un país un poquito más justo?

- Un país más justo no lo lográs de un día para el otro, pero esta convocatoria tiene que tender a un país más justo.