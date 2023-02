El profundo mensaje de la reina de San Martín tras la muerte de su padre

La reina departamental de la Vendimia de San Martín, Milagros Roldán, despidió en las redes sociales a su padre, quien falleció en las últimas horas. La joven atraviesa un momento doloroso en la misma semana que fue elegida como soberana local para participar en el Acto Central del Frank Romero Day.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Milagros Roldán le dedicó muy emotivas palabras a su padre, a quien le agradeció "por enseñarme tanto, por tanto amor, por ser tan compañero. Los dos sabemos el amor de uno por el otro, y gracias por hacerme saber que era la luz de tu vida".

"Volá muy alto, sos y serás el mejor papá que me pudo tocar en esta vida", fueron las primeras palabras de su publicación. "La vida a veces es muy injusta, y nos arrebata a las mejores personas, quizás tu misión en esta vida ya la cumpliste", reflexionó la actual reina de San Martín luego.

"Me dejaste ser libre y me enseñaste a perseguir mis sueños y objetivos. Los días ya no van a ser lo mismo sin vos, te voy a extrañar toda la vida. Te amo y te llevo siempre en mi alma", cerró Milagros en un emotivo mensaje donde recibió miles de muestras de apoyo de familiares, amigos y seres queridos.

El padre de Milagros.

El mismo día de la coronación la joven le había dedicado emotivas palabras a su papá, quien en ese entonces ya atravesaba un delicado momento de salud.

Milagros Roldán fue coronada el lunes como reina de San Martín

Desde Palmira llegó la candidata que ahora llevará la corona de San Martín a lo alto del Frank Romero Day. Milagros Roldán, de 21 años, fue elegida reina de la Vendimia departamental en la noche del lunes 30 al obtener 27 votos del público.

Los festejos en el Este estaban previstos para el fin de semana pasado pero las alertas de mal tiempo obligaron a reprogramar el espectáculo y la elección de la reina. Finalmente, en la noche del lunes, los sanmartinianos pudieron disfrutar de su fiesta en los parques del museo Las Bóvedas.