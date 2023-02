Ikigai: el método japonés para lograr una vida plena

Si bien esta palabra no tiene una traducción literal, podemos decir que es encontrarle un sentido a la vida. Por supuesto que es una búsqueda interior, y ustedes saben que todo lo que tiene que ver con nuestro interior, con nuestro crecimiento personal, en este tiempo de no tener tiempo, nos cuesta cada vez más, por eso se requiere de una profunda introspección y coraje para comenzar a transitar por la salida interior, que creo que es la única salida, la salida es para adentro.

Me pregunto si conocemos cuales son las cosas que nos motivan para que la vida merezca ser vivida, si no las conocemos, será muy difícil encontrar nuestro ikigai, por eso es necesario saber:

Lo que amamos, o la pasión que me habita;

Lo que se necesita en el mundo, o nuestra misión;

Aquello en lo que somos buenos, nuestra vocación, humanitaria, profesional, espiritual, etc.

En lo que podemos cobrar, es decir, nuestra profesión u ocupación.

En la cultura de Okinawa, el ikigai , se concibe como "una razón para levantarse por la mañana"; es decir, una razón para disfrutar de la vida.

Cuáles son los pasos, reglas o leyes para encontrar nuestro Ikigai:

Mantenernos siempre activos: es importante seguir haciendo cosas de valor, aunque ya no trabajemos, aportando belleza o utilidad a los demás, ayudando y dando forma a nuestro pequeño mundo. Tomarnos las cosas con calma: "caminando despacio se llega lejos". Cuando comprendamos esto, veremos que el tiempo y la vida adquieren un nuevo significado. No comer hasta hartarnos: la alimentación es la base para una vida larga. Rodearnos de buenos amigos: la mejor forma para disolver las preocupaciones con una buena charla, contar y escuchar anécdotas que aligeren la existencia, pedir consejo, divertirnos juntos, compartir, soñar. Ponte en forma para tu próximo cumpleaños: el agua se mueve, fluye fresca y no se estanca. Del mismo modo, tu vehículo para la vida necesita un poco de mantenimiento diario para que pueda durar muchos años. Además, el ejercicio segrega las hormonas de la felicidad. Sonríe: una actitud afable hace amigos y relaja a la propia persona. Reconectarnos con la naturaleza: necesitamos regularmente volver a ella para cargar las pilas del alma. Dar las gracias: a todo lo que ilumina tu día a día y te hace sentir dichoso de estar vivo. Vivir el momento: deja de lamentarte por el pasado y de temer el futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Sigue tu Ikigai: dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días y te empuja a dar lo mejor de ti mismo hasta el final.

"Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito". Aristóteles

Les dejo un hermoso poema de Mario Benedetti.

"No te rindas"

No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo.

no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero

porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo.

abrir las puertas, Quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron,

vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños

porque cada día es un comienzo nuevo,

porque esta es la hora y el mejor momento.

porque no estás solo, porque yo te quiero.

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. Productor y conductor del Programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1