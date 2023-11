Celulares: la drástica decisión que tomó por ley una escuela de los Estados Unidos

Las escuelas estatales estadounidenses de Florida tienen una particularidad, que se hace más evidente en los recreos: los alumnos se dedican a charlar, cantar, bailar, jugar. Pero, ¿qué es lo raro de esto? Que no hay celulares entre medio, y no se trata de una voluntad de ellos por no ceder a la adicción que generan las pantallas, sino de una medida que se tomó desde arriba.

En mayo de este año, el Estado norteamericano aprobó una ley que obliga a todos los distritos escolares públicos a imponer normas que prohíban a los estudiantes utilizar el móvil cuando acuden a clases. Ahora bien, las Escuelas Públicas del Condado de Orange, incluyendo Timber Creek High, impidieron su uso a lo largo de toda la jornada escolar.

Prohibición de celulares en escuelas de Florida: las críticas

Si bien varios padres y estudiantes del Condado de Orange apoyaron esta norma de no usar teléfono durante la clase, se opusieron a esa prohibición más estricta de su distrito, que acapara todo el día. La justificación es simple: los tutores necesitan estar comunicados con sus hijos ante cualquier emergencia, aunque sea sólo en los períodos libres. Además, los jóvenes tildaron esta decisión de injusta e infantilizante.

"Esperan que nos responsabilicemos de nuestras propias decisiones, pero luego nos están quitando la posibilidad de elegir y de aprender a ser responsables", opinó Sophia Ferrara, una alumna de 12º del curso de Timber Creek. La muchacha, según dijo, necesita utilizar dispositivos móviles durante los recreos para tomar clases universitarias en línea.

Si bien estas medidas, que cada vez más colegios públicos de Estados Unidos adoptan, intentan apartar a los jóvenes de las pantallas y promover su concentración en el estudio, las mismas -según denunciaron- cada vez se tornan más drásticas. Legisladores y responsables de distritos argumentan que esto es consecuencia del uso desenfrenado de las redes sociales durante la jornada educativa, lo cual pone en peligro a la educación, integridad de los alumnos y, por lo tanto, su bienestar.

Por ejemplo, ya ha habido casos de jóvenes que planearon y posteriormente filmaron peleas entre compañeros, para luego compartirlas por TikTok e Instagram. Además, hay quienes continúan enviándose mensajes con sus amigos durante las clases, afectando su rendimiento.

La nueva ley que rigen sobre Florida obliga, entonces, a las instituciones públicas a prohibir el uso del teléfono móvil durante las horas lectivas. Pero, además y para ser más efectivos, también es obligatorio bloquearle el acceso de los alumnos a las redes sociales a través de la red Wi-Fi del distrito.