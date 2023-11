Cuáles son las recomendaciones en caso de incendios por viento Zonda

El viento Zonda, puede fomentar la generación de incendios, ya que alimenta a los combustibles finos que se generan en los campos incultos tales como ramitas, hojitas. Así lo explicaba en una entrevista exclusiva de MDZ, Fabricio Ayala, Guardaparque y Brigadista del Plan Provincial del Manejo del Fuego, a cargo del Índice Meteorológico de Peligro Forestal.

Existen diferentes medidas que se pueden implementar para evitar la generación de incendios, como así también recomendaciones sobre cómo actuar en casos de incendios. El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Defensa Civil, brinda medidas de prevención para evitar incendios forestales en Mendoza.

Cómo la vegetación de Mendoza arde con facilidad en estos casos, las recomendaciones principales son no encender fuego, no tirar colillas, fósforos encendidos ni basura en rutas o campos, no abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales, ya que con la presencia del sol pueden funcionar como lupa e iniciar el fuego. Es importante saber que, además de la mano humana, hay otros factores naturales, como la sequía, la baja humedad y el viento Zonda, que pueden ocasionar incendios.

Las autoridades recuerdan a la población que está prohibida la limpieza de campos a través de la quema, actividad inhabilitada por la Ley 26815 de Manejo de Fuego. En caso de observar alguna persona que pueda causar un incendio, avisar inmediatamente a las autoridades. Asimismo, recomiendan evitar las conexiones eléctricas clandestinas.

¿Qué hacer si se detecta un incendio?

En caso de ver un incendio, se debe mantener la calma y dar aviso a las autoridades de inmediato (911).

Si tiene un plan de emergencia, póngalo en práctica.

Actué pero no asuma riesgos inútiles.

No se exponga mucho tiempo al humo: puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.

Si no sabe cómo actuar, evacue el lugar hacia el lado contrario de las llamas.

¿Qué hacer después?

Si localiza al causante, denúncielo.

Organícese con las brigadas y vecinos.

Siga las instrucciones de la autoridad.

Verifique que el fuego esté apagado, organice una guardia de cenizas.

Mirá el video con todas las recomendaciones para evitar incendios



Recomendaciones generales para viento Zonda severo