La inminente ofensiva terrestre de Israel a Gaza dispara los precios del petróleo y el gas

La preocupación por el riesgo de una escalada regional en Oriente Medio del conflicto desatado por el sangriento ataque de Hamás sobre Israel el 7 de octubre pasado, empujaba los precios del petróleo y del gas y podría poner en peligro el suministro hacia Europa y los Estados Unidos.

Según estimaciones de Allianz Trade, el precio del barril podría escalar hasta los US$ 140. "Nuestros escenarios van de un barril a US$ 90 a uno de US$ 140 como pico, e incluso un promedio de US$ 120 para el año próximo", indicó Kriti Gupta, analista de Allianz a Bloomberg Televisión.

Actualmente el barril de petróleo oscila en torno a los US$ 90 y una escalada internacional de los valores, como consecuencia del cierre de plantas de producción por el impacto del conflicto bélico, tendrían pronto su correlato sobre todo en economías emergentes que dependen de las importaciones de crudo.

El riesgo de una trepada del petróleo se inscribe en un contexto de delicado escenario internacional signado por la crisis bélica entre Israel y Hamás que genera una creciente preocupación en la región, sobre todo luego de que la flota estadounidense en el Mar Rojo interceptara este jueves tres misiles que fueron lanzados desde Yemen con dirección a Israel.

La ofensiva terrestre de Israel

Mientras tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu ultima los detalles de una ofensiva terrestre sobre el territorio de Gaza cuyas características, según algunos observadores, podría ser el preludio de una acción militar mucho más amplia en la zona que incluya una respuesta de Hezbollah, respaldada por Irán, en el sur del Líbano.

En simultáneo, se espera que en las próximas horas arribe la ayuda humanitaria de la ONU a la Franja de Gaza con productos básicos para la población.

Esta creciente tensión sumó en las últimas horas la preocupación de otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, cuyos líderes, Mohamed bin Zayed y Mohamend bin Salman, respectivamente, mantuvieron una reunión de emergencia en busca de una estrategia conjunta para abordar la crisis.

El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, sumó presión al acusar y poner en el mismo plano a Rusia y al grupo terrorista Hamás, en un momento político crítico para el presidente Joe Biden quien no cuenta con el respaldo del Congreso y la Cámara Baja aún no tiene un líder. Esto plantea desafíos adicionales en la gestión de la crisis en Oriente Medio y en la toma de decisiones políticas relacionadas con la región.

China se posiciona a favor de Palestina

En un desarrollo significativo, China ha tomado una posición pro-palestina en medio de la crisis actual. Este movimiento podría tener un impacto en el equilibrio de poder en la región y en las futuras negociaciones de paz.

La situación en Oriente Medio es altamente volátil en este momento, y la comunidad internacional está observando de cerca los acontecimientos a medida que se desarrollan. Las declaraciones, movimientos y tensiones en la región son motivo de gran preocupación y requieren una atención constante por parte de la comunidad global.