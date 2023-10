Cuántos pasajeros abonaron el pasaje sin subsidio del transporte público

El Gobierno Nacional y su inesperado anuncio sobre el subsidio al transporte antes de las elecciones presidenciales de Argentina 2023 fueron una de las novedades de la semana. Ahora, siendo el día de apertura del sistema para darse de baja del subsidio, informaron la cantidad de pasajeros que optaron por pagar el boleto completo.

Según los datos registrados en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) desde el miércoles 18 de octubre hubo 10 millones de personas que usaron el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Del total, solo 133 pasajeros le solicitaron al conductor abonar el pasaje de $700, es decir sin subsidio, en el sistema de colectivos.

La cifra representa el 0,00133% de la totalidad de los boletos pagados con la SUBE, siendo nulo en el caso de los trenes que surcan la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Principal diferencia entre ambos es que uno lo marca el conductor mientras que el otro es mediante una máquina.

Desde este viernes 20, entonces, quedó habilitado el sistema para completar el formulario online y los usuarios podrán expresar el rechazo al subsidio del transporte público. Mediante esta renuncia, los usuarios quedarán fuera de la Tarifa Social Federal y la Red SUBE, sistema de bonificación de boleto.

Para realizar el trámite, los usuarios deberán tener la tarjeta SUBE registrada, estando disponible ingresando a la cuenta personal de cada uno. Quienes no quieran renunciar al subsidio, no les será requerido realizar ningún trámite particular y mantendrán el beneficio.