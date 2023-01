Báez Sosa: "No tenía posibilidad de sobrevida", dijo la médica que atendió a Fernando

Carolina Silvana Giribaldi Larrosa, la médica ambulancista que llegó a la escena del crimen aquella fatídica noche del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique y que trabajaba en el Hospital Municipal de Villa Gesell, fue una de las primeras en declarar hoy en el reinicio del juicio que se sigue contra los ocho acusados en los Tribunales de Dolores.

“Cuando llego encuentro a este joven sin signos vitales. Unos uniformados le estaban haciendo maniobras de RCP”, dijo ante el tribunal la médica emergentóloga.

"Entonces decidí trasladarlo al hospital con administración de oxígeno y le hicimos masajes de RCP porque no tenía signos vitales, no tenía pulso. No tenía posibilidad de sobrevida”, agregó.

