La contundente revelación de uno de los fiscales a días de la sentencia en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Juan Manuel Dávila, uno de los fiscales del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, fue contundente al sostener que la víctima "estaba indefensa" y dijo que nunca estuvo en un juicio "con tanta prueba" contra los acusados.

"No nos sorprendió el pedido de absolución de (Hugo) Tomei, pero es importante remarcar que su insistencia por la parte audiovisual no tiene lugar porque todos los testigos afirmaron que lo filmado reflejó lo que pasó", señaló Dávila en diálogo con el canal de noticias TN.

Con respecto a la sorpresa por la fecha de sentencia que dictó el Tribunal para el próximo lunes 6 de febrero, el fiscal explicó que es normal este lapso de tiempo acordado ya que los jueces tienen que "detallar la fundamentación" y añadió: "Creíamos que iba a ocurrir. Tienen que evaluar pericias y la declaración de 23 testigos del hecho".

"Creo que el 6 el Tribunal va a tener listo el veredicto con todos sus fundamentos, ellos van a resolver si los leen o no ese mismo día", indicó Dávila.

Sobre el pedido de disculpas de los ocho imputados después de que el abogado Hugo Tomei haya finalizado con sus alegatos, el fiscal expresó: "Entiendo que fueron guionadas".

Ante la posibilidad de disturbios el día del veredicto, Dávila explicó que el sistema de seguridad estará a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense: "El vallado se va a mantener. Hay que ver si asisten los familiares y los propios acusados porque no tienen obligación".

Por último y con relación al pedido de denuncia por "falso testimonio" contra el sobreseído Juan Pedro Guarino y el rugbier N°11, Thomás Colazo, explicó por qué se solicitó una investigación aparte: "Cuando declararon dijeron que no vieron el ataque, pero sabemos que no es verdad eso. Es imposible que no hayan visto lo que ocurrió si estaban a dos metros de Fernando y de sus amigos".