Báez Sosa: el abogado de Robledo Puch adelantó la pena que podrían recibir los jóvenes

Los ocho jóvenes acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa hicieron uso de su derecho a la última palabra en el cierre de los alegatos en el juicio. Todos se manifestaron arrepentidos y pidieron disculpas a la familia. Finalmente, el veredicto y sentencia se conocerán el 6 de febrero. Jorge Alfonso, abogado penalista, quien defiende a Carlos Robledo Puch, analizó y adelantó la sentencia que podrían recibir los acusados, en MDZ Radio.

Primeramente, el especialista destacó los alegatos de la fiscalía en el juicio y advirtió que teniendo en cuenta la envergadura de la causa, le sorprendió que se hayan expresado de esa forma. "Para mí fue paupérrimo", dijo.

"No me sorprende el alegato de Hugo Tomei, me pareció perfecto lo que hizo. La absolución es algo que siempre se pide en los debates orales, máxime cuando encuentra alguna veta de algún principio de nulidad", destacó.

En cuanto a la posición de la Fiscalía y la defensa de Fernando Báez Sosa de hablar de alevosía y premeditación, expresó: "No está acreditado bajo ningún punto de vista. Es muy difícil para el Derecho Penal poder acreditar la intención de cometer la acción típica que describe el tipo penal y con la intención de matar".

Con respecto a las declaraciones de los imputados y la posibilidad de que pueda modificar la sentencia en el juicio detalló que "no suma ni resta nada, lo novedoso que se puede destacar es la ley de víctimas que permite justamente a la persona que es particular damnificada expresarse, fue algo muy llamativo. Escuchar al particular damnificado, que es el primero que habla, es duro, porque estamos hablando de un caso realmente lamentable. A la sociedad le pega muy fuerte".

Además, se refirió a la muestra de arrepentimiento por parte de los 8 jóvenes y dijo: "No les creo nada, todos utilizaron las mismas palabras, la misma frase, el mismo sentir. Las últimas palabras de cualquier imputado no suma ni resta nada para un debate oral. Lo interesante es lo que surge en este último: las pruebas, lo que surja de los profesionales, auxiliares de la Justicia".

El especialista indicó que lo que "llama poderosamente la atención", es que se extendió el plazo para dirimir la resolución: "El Código habla de 5 días y acá lo extendieron bastante. Quiere decir que había un pensamiento anticipado por la presión popular y los medios. La presión mediática influye mucho sobre los jueces en el momento de dictar o determinar alguna medida cautelar".

Alfonso adelantó que la absolución para los 8 jóvenes no se va a dar. "El artículo 95 habla de riña o agresión. Esto fue una agresión espontánea, una pelea entre chicos y no van a poder coordinar lo que el particular damnificado y la Fiscalía hablaban de masa de contención de un grupo, para liberar la zona para que le puedan pegar a Báez Sosa y ocasionar la muerte. Lo van a llevar por el lado de homicidio simple, en el cual fue una agresión y terminó justamente con la muerte, pero no porque ellos se representaron la muerte", argumentó.

Además explicó que las penas van a ser para los que estuvieron y los que golpearon, no para todos. "Tres o cuatro con homicidio simple y con una pena que va a tener que dirimir el Tribunal entre 8 y 25 años. Habrá penas de 20 años como máximo y habrá menores de 12 o 15 años y el resto después lo tendrá que dirimir el Tribunal, que es muy probable que sea por lesiones. Si condenan a perpetua los tienen que condenar a los ocho y no hay elementos que combinen un final con una prisión perpetua bajo ningún concepto", agregó.

Luego de que se presente la condena, el abogado advirtió que esta la instancia de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires: "Va a tratar de redireccionar lo que fue el fallo del Tribunal Oral, después le quedará la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y luego la Corte Suprema de la Nación. Finalmente queda la sanción pecuniaria que incluye a la Corte Internacional".