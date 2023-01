Cómo serán los homenajes a tres años de la muerte de Fernando Báez

El escenario de la conmemoración de los tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa se trasladó este año a Dolores, donde desde el 2 de enero se lleva adelante el juicio, aunque también en Villa Gesell está previsto que se realice una actividad frente al boliche "Le Brique", donde el obispo de Mar del Plata -ex de Villa Gesell-, Gabriel Mestre, dará una misa para recordar a Fernando.

Por fuera de esta convocatoria habrá también una movilización al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. El llamado es a una marcha pacífica a partir de las 13 horas en el Obelisco. Los organizadores piden asisitir con una vela para homenajear a Fernando.

En Dolores el homenaje arrancará a las 19 con una "oración religiosa" y una "colecta solidaria" en el Anfiteatro Municipal del Parque Libres del Sur.

La mamá de Fernando solicitó autorización a las autoridades para realizar allí el homenaje y poder contar con una pantalla para proyectar imágenes, además de utilizar la luminaria y los baños públicos, todo lo cual será provisto por la Municipalidad. La seguridad del acto, en tanto, está a cargo de la comisaría de la misma manera que en tribunales.

El juicio a los acusados por el asesinato generó la movilización de buena parte de la sociedad y, desde que comenzaron las audiencias, día tras día no cesa la llegada a Dolores de gente procedente de diferentes puntos del país que visita esa ciudad para acompañar a los padres de Fernando, transmitirles su apoyo y reclamar una condena ejemplar.

Patricia, quien fue a veranear a Villa Gesell y que se acercó luego a Dolores, contó que el clima que se vive en la villa es muy particular. "El sitio en donde mataron a Fernando está señalizado y una o dos cuadras antes de llegar se percibe un silencio muy particular. Por eso quisimos venir a Dolores para acompañar a sus padres".

Ofrendas en el sitio donde hace tres años mataron a Fernando Báez.

Un cartel pegado sobre las vallas que están frente a la entrada del tribunal dolorense muestra una foto de Fernando con un texto contundente. "No falleció. Lo mataron. No hubo pelea. Lo emboscaron. No fue una desgracia. Fue un crimen".

Por su parte, Irma, una mujer que vive en Pilar y que iba a veranear con su familia a Mar del Plata, contó que decidió parar en Dolores, ya que sintió "la necesidad" de transmitir su apoyo a la mamá de la víctima.

"Cuando pasamos por Dolores le pedí a mi esposo que paremos. Sentí la necesidad imperiosa de venir aquí y manifestarle mi apoyo a Graciela. Yo también soy mamá y entiendo lo que se siente", dijo.

"Justicia por Fernando" es una consigna que fue cobrando cada vez más fuerza a medida que transcurrieron las audiencias en Dolores, que hoy está cubierta de carteles, banderas, pasacalles, fotografías y flores en homenaje a Fernando.