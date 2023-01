Báez Sosa: dos de los acusados dijeron que no tuvieron la intención de matar a nadie

El juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa atraviesa hoy la última jornada de declaraciones testimoniales, en un día de alta sensibilidad por cumplirse el tercer aniversario del asesinato del joven estudiante de derecho.

En ese contexto, por la mañana se escuchó la versión de peritos de la defensa que pusieron en duda el carácter inocuo de las prácticas de RCP que se le realizaron a Fernando y cuestionaron también la descripción de la causa de la muerte en el informe de la autopsia.

Después de esos testimonios, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio, luego del cual dos acusados Lucas Pertossi y Blas Cinalli, pidieron declarar de manera espontánea tal como lo habían hecho anteriormente Luciano Pertossi, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi.

“Quiero aclarar lo que pasó aquel día”, dijo Pertossi y comenzó a hacer un relato de la jornada en la que ocurrió el crimen de Fernando Báez Sosa.

"En ningún momento tuve intención de matar a nadie. Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Luego declaró Cinalli, que arrancó diciendo: “Lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”.