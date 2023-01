Cuándo se conocerá el veredicto por el asesinato de Fernando Báez

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa entra en una etapa definitiva. Con la declaración espontánea de al menos tres de los acusados (Luciano y Ciro Pertossi y Máximo Thomsen) sólo resta que mañana presten testimonio los últimos testigos citados por las partes, entre los que se encuentran familiares y amigos de los imputados.

“Es casi ya una de las últimas oportunidades que tienen los acusados de hablar así que yo no descarto que aprovechen la situación. Espero que sus manifestaciones sean más inteligentes, más reales y que, sobre todo, tengan contenido de verdad, cosa que ayer realmente no pudimos verlo en Thomsen”, sostuvo Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando minutos antes de ingresar a la sala de audiencias de los Tribunales de Dolores.

El proceso entrará luego en un cuarto intermedio hasta el viernes, cuando está previsto que comience la etapa de los alegatos, algo que podría extenderse hacia el lunes 23 inclusive.

Finalmente, el veredicto del tribunal y la sentencia para los ocho imputados podría conocerse recién el 31 de enero, aunque la fecha aún no fue confirmada oficialmente.

En la puerta de los Tribunales, Burlando dijo sobre la declaración de Thomsen que “no creo que haya sido guionada, yo creo que ni siquiera lo escuchó a su abogado defensor porque, reitero, habla de cosas que no pasan en los videos. Si ven los videos se dan cuenta de que Thomsen pasa cerca de ocho minutos practicando una emboscada y él dice que cruza directamente y enseguida le pegan".

"Nadie le pega en los videos, está toda la secuencia filmada, entonces es bastante infantil porque se acredita solamente con poner play. Si nos mintió en la cara y nos dijo que le habían pegado y que iba a pegar solamente porque le habían pegado a unos amigos y no reconoció que Enzo Comelli y Ciro Pertossi lo invaden a Fernando y lo atacan por detrás y luego él por el frente, entonces, si no me reconoce eso, ¿por qué voy a creer en una disculpa? ¿Porque llora? Debe estar llorando por lo que está pasando”, agregó.

Por último, el abogado de la querella se refirió al momento en el que los acusados decidieron ir a comer a un local de comida rápida tras el ataque: "Matar les dio hambre. Matar, algo más salvaje, más bizarro que matar e ir a comer una hamburguesa… ¿Te dio hambre matar?”, cerró.