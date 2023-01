Báez Sosa: un amigo de los acusados dijo que "agredir era lo habitual"

Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes de Zárate que estuvo detenido y fue sobreseído por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. Con tristeza apuntó contra los acusados y describió lo que sucedió la noche del crimen de la víctima. “Sentí vergüenza, mucho dolor”, dijo. Además, aseguró que se enteró lo que había sucedido “por los medios”.

Sobre el grupo, Guarino declaró que “con algunos tenía amistad íntima” y específico que “más con Ciro y Luciano Perttossi”.

Recordó que llegó a Villa Gesell “uno o dos días antes de lo ocurrido, en el auto de Matías Benicelli” y relató sobre el fatídico 18 de enero: “Nos levantamos tarde porque el día anterior habíamos intentado salir, pero había mucha gente en Le Brique. Fuimos a la playa, volvimos a la casa, nos preparamos y yo había hablado con una compañera de colegio que hacían previa. Fuimos a esa casa, habíamos comprado las entradas a Le Brique”.

Sobre lo que sucedió dentro del boliche, dijo: “Estaba muy lleno de gente. Esperé para poder entrar y me dije ‘me voy’ hasta que pudimos entrar”. Según Guarino, “la noche fue normal” hasta que algo cambió. “Yo estaba en las escaleras de la pista de abajo y veo que en la barra está discutiendo Máximo Thomsen y Matías Benicelli con uno o dos chicos porque le habían tirado un vaso. Después se hace una avalancha de gente y veo que están sacando a Máximo Thomsen y ‘digo me voy’”.

El joven que fue sobreseído en la causa por considerarse falta de pruebas explicó que del boliche salió “por decisión propia un poco más tarde que ellos (en referencia a los acusados)”, y detalló: “Salí por donde salían ellos, por la puerta del costado”.

Sobre la golpiza que terminó en el crimen de Fernando, Guarino dijo: “Veo a mi izquierda a Luciano Pertossi que se estaba peleando con otro chico y él cruza. Voy a ver cómo estaba, lo siento en una parrilla que tenía unos bancos. También viene Ciro Pertossi. Después escuché gritos y Ciro y Luciano Pertossi se van. Imaginé que iban a pelear de vuelta”.

Sobre sus sensaciones, Guarino aseguró que “no lo podía creer” y detalló: “Ví a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso. Me enojó muchísimo y me fui. Me imaginé que se estaban peleando”.

Para el joven las situaciones de pelea no eran nuevas. “Ellos se habían peleado otras veces , lo había hablado con mi mamá y mi novia y me iba a volver si seguían”, explicó.

Según Guarino no vio golpes de Fernando “a ninguno de los acusados” ni vio cuando estaban discutiendo ni adentro ni afuera.

El enojo de Guarino y el conflicto como norma

Juan Pedro Guarino aseguró que aquella noche se sintió muy enojado y que agredir, para los otros, era habitual. Recordó que la policía detuvo a los imputados en un supermercados y que él se fue. “Seguía enojado y después me pararon”, explicó. “Iba en la mía tratando de procesar todo esto, no quería estar”, afirmó .

Cuando llegaron a la casa, según su declaración, se metió en la habitación y no escuchó ningún comentario. Nadie de la casa le dijo lo que había ocurrido. Según él, se enteró por la tarde cuando “con precintos” los sentaron en un banco y se los dijeron, cree, “un policía”.

Durante los días que Guarino pasó detenido intentó “cortar todo tipo de relación” con los otros jóvenes de Zárate que estaban en prisión. Pudo hacerlo una vez afuera.