Báez Sosa: Guarino le dio sus condolencias a la familia de Fernando

“Si me permiten quiero darle las condolencias a la familia. No pude hacerlo y es sincero”, dijo Juan Pedro Guarino, uno de los jóvenes que fue sobreseído, frente al Tribunal y agregó con pesar: “Todos los días me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara”.

Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes de Zárate que estuvo detenido y fue sobreseído por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. Con tristeza apuntó contra los acusados y describió lo que sucedió la noche del crimen de la víctima. “Sentí vergüenza, mucho dolor”, dijo. Además, aseguró que se enteró de lo que había sucedido “por los medios”.

Guarino llegó a los Tribunales de Dolores alrededor de las 8:30 de la mañana, pero la audiencia comenzó cerca del mediodía porque los miembros de la querella sufrieron demoras en la ruta 2 producto del recambio turístico de la temporada.

El joven fue el primer testigo en declarar en una jornada que se prevé extensa por los importantes testimonios que aún restan oírse como el de Alejo Milanesi, otro sobreseído que estuvo en Villa Gesell con los imputados al momento del hecho, y Tomás Colazo, el joven nombrado hasta acá como “el número 11” del grupo.

Durante su declaración Guarino pidió disculpas, dijo que sintió “vergüenza” e identificó a los imputados en la escena del crimen en base a lo que reconstruyó oralmente. Además, vio videos de la noche del ataque a Fernando e identificó a quienes eran sus amigos en una de las imágenes clave para la causa.