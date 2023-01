Fotos y videos: los terribles daños que dejó la tormenta de granizo

Durante la noche del miércoles, una fuerte tormenta de lluvia y granizo azotó a varias localidades de Mendoza. El Este provincial fue donde se sufrió con mayor intensidad el fenómeno, siendo los distritos de Medrano, Tres Árboles y Andrade, en Rivadavia, las zonas más afectadas. Según estimaciones de los productores locales, los daños ocasionados superan el 70% de la producción.

Pobladores de la zona comentaron a MDZ que nunca habían vivido algo similar. “Hubo ramas caídas y en las casas también hubo daños. En la mía, una habitación se llovió al romperse algunas partes de la membrana del techo. En casa de una amiga también se rompió la membrana y está mañana nos enteramos de familias que sufrieron daños por el agua ingresada a la vivienda”, contó una joven consultada.

La tormenta incluyó caída de granizo en los departamentos de Junín (Medrano y Barriales), San Martín y Rivadavia (Reducción, Libertad y Los Campamentos), además de Luján de Cuyo (Carrizal de Abajo) en la zona del Gran Mendoza.

Las localidades de Medrano, Los Árboles y Andrade, pertenecientes a Rivadavia, fueron las áreas más afectadas. Así lo confirmó el director de Defensa Civil de la comuna, Juan Carlos Argüello, quien esta mañana se dirigió hacia allí para comprobar las consecuencias de la tormenta.

Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

Desde Defensa Civil estiman que son aproximadamente 80 las viviendas afectadas. “Solamente en el distrito de Andrade ya asistieron a 18 casas, y nos falta todavía recorrer Los Árboles y Medrano”, señaló Argüello. Además, según aportaron los productores de la zona, las pérdidas en la zona de Rivadavia superan el 70% de la producción y en algunos casos fue total.

Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

Héctor Álvarez es un contratista de la zona de Medrano, en el límite con Tres Esquinas, que trabaja en las viñas. Según comentó a MDZ, el granizo arrasó con toda la producción. “Cuando terminó la tormenta fuimos a ver las consecuencias y comprobamos que no quedó nada, solamente el sarmiento, sin hojas ni frutos”, afirmó.

Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

“Además de que no va a ver cosecha, porque no nos dejó nada, el año que viene se imposibilitará la poda, ya que los sarmientos que quedaron están machucados o quebrados”, explicó.

Además de la reciente tormenta, algunos productores sufrieron también las heladas por lo que señalan que el nivel de daños en las producciones es total. Ese es el caso de la familia López Rodríguez, que vive en la localidad de Medrano, perteneciente Rivadavia y Junín. "La tormenta se llevó prácticamente todo, primero nos pasó con las heladas y ahora esto. Nosotros vivimos del lado de Rivadavia, pero las fincas están en la parte de Junín”, señaló Andrés López Rodríguez.

Foto: Gentileza

La familia trabaja la producción de malbec, uva criolla y también aceitunas. Según contaron a este medio, sumando entre ambos fenómenos climáticos, los daños se ubicarián en el 100%. “Es lamentable porque cuando se trata del único ingreso que tenés, es muy difícil poder continuar. Este año hubo tres heladas y esta tormenta de granizo, el daño es superior al 100%. Las aceitunas no ha quedado nada, ni brindillas para el año que viene, y toda la producción en el suelo", indicaron.

Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

"Ojalá el gobierno ayude a todos los damnificados. No es sólo la cosecha lo que se perdió, si no todo un año de gasoil, curaciones, abono y demás, que va a dejar saldos en rojo y con deudas. No hay vendimia que festejar, es un puñal ver gente bailar y sonreír cuando solo es angustia y tristeza lo que se pasa por dentro. Mendoza es reconocida por sus vinos y viñedos, sería bueno que una vez los ojos estén puestos en los contratistas y productores que son la gran base para que la provincia siempre esté de pie. Si a los productores les va mal, a la provincia le va mal", añadieron.