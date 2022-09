El litigio por una herencia millonaria que incluye a una diputada nacional

La diputada nacional Rossana Chahla se dispondrá para una extracción de sangre que será usada en un examen de ADN para comprobar si su padre tuvo un hijo extramatrimonial. Si el análisis diera positivo, Ángel Eduardo Páez sería hermanastro de Rossana y María Emilia, las hijas de Elías Chahla, que fue uno de los más poderosos de la provincia de Tucumán.

La herencia que dejó Elías se estima en 40 millones de dólares y Páez inició la disputa judicial hace más de 20 años. En el litigio, según el doctor Mariano Peralta, representante de Páez, las hermanas hicieron lo posible por frenarlo. Rossana, la mayor de ambas, fue ministra de Salud provincial y actualmente ocupa una banca del Frente de Todos en la cámara baja del Congreso de la Nación.

Sin embargo, la representante de Tucumán ahora accedió a someterse al examen de ADN, para evitar la exhumación de los restos de su padre. Así, tras 23 años, Chahla se realizará el estudio que fue tantas veces postergado. En menos de 24 horas, la Cámara de Familia y Suceciones resolvió el pedido de la diputada.

"El acto de exhumación se había postergado en dos oportunidades porque, al parecer no estaban dadas las condiciones de las instalaciones del Cementerio del Oeste, algo que generó muchas suspicacias, luego de tanto trajinar Ángel Páez con pedidos en la justicia que no llegaban a buen puerto", explicaron personas cercanas al caso. En el fallo, se encuentra aclarado que, si alguna de las partes no accede al análisis de sangre "de manera automática se procederá a la exhumación".

La situación de la causa

El procedimiento se inició hace más de 20 años, pero la representación de la familia pudo ir logrando generar contratiempos y terminó por archivarse en un par de oportunidades. Para 2014, Páez logró que dos sobrinos del comerciante Elías Chahla se hicieran el estudio de ADN.

En aquella oportunidad, esos análisis concluyeron "que pertenecen a la misma línea paterna". Lo que ocurrió con esos estudios fue que los hicieron de manera privada y no dentro del marco del proceso judicial.

Páez, habló de la imagen que tiene de su posible padre y dijo: "mi madre nunca habló mal de él. Guardó el silencio del mismo modo que soportó la condena social de la época por el hecho de ser madre soltera. Y yo no estoy en pie de guerra. Pero tengo tres hijos y quiero que se haga justicia, que ellos sepan de dónde vienen. Espero que mis hermanas hagan lo correcto".

"Tengo familia, hijos, nietos y acá hay una identidad que no esta puesta de manifiesto. Esta gente trata de negar y no decir la verdad. Lo sabe todo el pueblo de Leales pero esta gente no quiere decirlo", remarcó Ángel Eduardo sobre las razones de la causa y el comportamiento de sus supuestas hermanastras.