Así será la espectacular edición del gran evento del vino y el rock

El próximo sábado en el Arena Maipú se llevará a cabo la tercera edición del Wine Rock Indoor. Será a partir de las 18 en el Stadium. En MDZ Radio, Marcelo Pelleriti junto a Jose Bahamonde, dos de los organizadores, estuvieron contando qué sorpresas tiene esta nueva propuesta de un clásico.

El mega evento este 2022 cumplió 10 años, en los cuales siempre se caracterizaron por la innovación en su propuesta. Y justamente ahora asistiremos a una nueva versión del clásico Wine Rock. Ahora no será en "casa" del enólogo Marcelo Pelleriti, Monteviejo, sino que es en el Arena Maipú.

Jose Bahamonde contó cómo lo convencieron a Pelleriti para trasladar la locación del Wine Rock. "La vocación de Marce es hacer cosas y siempre que uno le propone algo, responde: 'Sí, veamos cómo lo hacemos'. Es un entusiasta, y creo que si algo nos ha caracterizado es esta vocación por el hacer", comenzó respondiendo y mencionó también que Leonardo Carlucci y Federico Barzola participan de la organización.

"A veces también el clima nos juega en contra, porque en algunos Wine Rock en los que se nos hizo un poco tarde, en las noches de abril, ya se pone muy frío y complicado. Entonces decidimos hacer más foco en el vino y el rock y dejar para primavera la mítica terraza de Monteviejo", siguió.

Marcelo Pelleriti destacó que también cambió la modalidad del evento. "Antes era un gran Wine Rock por año, con una logística que no la quiero volver a repetir (risas): eran 13 bandas, con toda su técnica y la organización y egos artísticos; entonces no tenía sentido, ocupábamos prácticamente toda la hotelería de la zona, la gente no tenía dónde quedarse. Por eso también la decisión fue hacer sesiones con una gran banda o 2 e ir haciendo varias en el año".

Además, este Wine Rock tiene la particularidad de que participarán otras más de 20 bodegas. "Jose está haciendo un trabajo muy importante con La Gloria, convocando a otras bodegas, y yo estoy en otro lado, que soy del vino. La palabra rock no es mía, y wine tampoco, pero bueno fue una iniciativa y es fabuloso que las bodegas sean parte de este evento".

Respecto a lo que los asistentes encontrarán el próximo sábado en el Arena Maipú, en enólogo adelantó que "será un evento distinto: no habrá gente parada, serán todos livings, porque será una jornada entera, desde las 18 hasta que se pueda. Ese es el objeto, con sólo 4 bandas".

El line up

Marcelo Pelleriti y su banda, la Lira de Apolo

Pedro Aznar

Stone Willys Band, homenaje a los Rolling Stones

Los Pericos

Musicalizan las DJ´s Negra Aleman y Lorena Henriquez

"Es un evento muy divertido. La idea es que sea un día festivo, habrán 4 o 5 foodtrucks, también le abrimos la puerta a Andes Origen, que es una cerveza que está muy emparentada con Mendoza y con el origen de los mendocinos. Ahora tienen una propuesta con base de vino y van a estar acompañándonos", siguió Bahamonde.

Finalmente, Pelleriti dijo que la propuesta de este nuevo Wine Rock es a partir de que "Mendoza tiene un diferencial, que es el vino, y nos da orgullo. Lo mejor que nos puede pasar es unirnos".