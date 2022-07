Anses paga hasta $37.000 a un sector clave: a quiénes les corresponde

Anses avanza con el calendario de pagos previsto para el mes de julio. Sin bono extra, IFE ni refuerzo de ingresos y con una economía especialmente inestable tras la renuncia de Martín Guzmán, este podría ser un mes especialmente complicado para los beneficiarios del organismo, especialmente para quienes cobran haberes más bajos.

Entre ellos se encuentran los titulares de pensiones no contributivas, un beneficio que el Estado paga a "las personas que más lo necesitan y no cuentan con trabajo formal ni cobertura previsional", de acuerdo a lo que informa el propio sitio de Anses.

En junio, gracias al ajuste previsto por la Ley de movilidad jubilatoria, los titulares de pensiones no contributivas tuvieron un incremento del 15% en sus haberes. De este modo, las pensiones no contributivas por vejez e invalidez pasaron a ser de $26.267, mientras que la pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos subió de $32.630 a $37.520.

Pensión no contributiva por invalidez: a quiénes corresponde y cómo acceder

La pensión no contributiva por invalidez corresponde a personas que acrediten una disminución de 76% o más de la capacidad laboral y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Es incompatible con la Asignación Universal por Hijo y con la Asignación por Embarazo para protección social, pero sí con las asignaciones familiares por hijo y prenatal.

Requisitos

Estar incapacitada/o en forma total y permanente.

Tener menos de 65 años de edad.

Ni vos ni tu cónyuge o conviviente deben percibir jubilación, pensión, retiro o Prestación No Contributiva (PNC).

No tenés que estar empleada/o en relación de dependencia, ni registrada/o como autónoma/o, o monotributista del régimen general. Podés ser monotributista social.

Ser argentina/o nativa/o, o naturalizada/o (con al menos 5 años de residencia continuada) o extranjera/o (con al menos 20 años de residencia efectiva en el país).

No percibir ninguna prestación del Estado (nacional, provincial o municipal).

No tener ingresos o recursos suficientes. Los ingresos totales del grupo familiar (cónyuge o conviviente o en caso de que seas menor de edad, tu padre, madre o tutor/a) no pueden superar los 4 salarios mínimos.

No tener familiares legalmente obligados a brindarte alimentos. En caso de tenerlos, que no puedan hacerlo.

No estar detenida/o ni a disposición de la Justicia.

Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge / conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor/a.

Pensión no contributiva por vejez: a quiénes corresponde y cómo acceder

La pensión no contributiva por vejez está destinada a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. El sitio de Anses especifica que "en caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrarla el viudo o concubino mayor de 70 años, incapacitado, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento".

Requisitos

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Los extranjeros debe haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen de previsión.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión a la vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos: a quiénes corresponde y cómo acceder

La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos es inembargable y vitalicia para mujeres que hayan tengan siete o más hijos (incluidos los adoptados). Esta pensión no es compatible con otras jubilaciones o pensiones, con la asignación universal por hijo (AUH) ni con la asignación por embarazo para protección socia.

Requisitos

Ser argentina o naturalizada, en este último caso debe haber residido en el país al menos durante un año antes de realizar la solicitud.

Si es extranjera, debe haber residido en el país al menos durante 15 años antes de realizar la solicitud.

No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

Para tener derecho a la prestación, el cónyuge o concubino de la solicitante puede ser beneficiario de un régimen previsional, pero no puede ser titular de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

Cuándo cobro mi Pensión No Contributiva de Anses

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de julio

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de julio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de julio

Cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran hasta $42.178

Calendario de cobro para jubilados y pensionados con haberes superiores de $42.178

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de julio

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de julio

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de julio

Fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Fechas de cobro de la Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: lunes 11 de julio

DNI terminados en 1: martes 12 de julio

DNI terminados en 2: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 3: jueves 14 de julio

DNI terminados en 4: viernes 15 de julio

DNI terminados en 5: lunes 18 de julio

DNI terminados en 6: martes 19 de julio

DNI terminados en 7: miércoles 20 de julio

DNI terminados en 8: jueves 21 de julio

DNI terminados en 9: viernes 22 de julio

Cuándo cobro la Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 14 de julio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 15 de julio

DNI terminados en 6 y 7: lunes 18 de julio

DNI terminados en 8 y 9: martes 19 de julio

Cronograma de pago de Asignaciones de Pago Único de Anses (APU)

Anses paga tres asignaciones de pago único: por nacimiento, por matrimonio y por adopción. Cada una tiene requisitos específicos y un monto diferencial. Estas asignaciones se pagan a partir del 11 de julio y hasta el 11 de agosto.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de julio

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de julio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de julio

Los planes 2 y 3 de esta asignación se pagan entre el 6 y el 12 de julio.