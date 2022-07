El magnífico evento astronómico que se podrá ver en los próximos días

Esta semana tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes del año. La famosa lluvia de estrellas Delta Acuáridas. Este acontecimiento inició en julio, pero se podrá apreciar en su máximo esplendor a finales del corriente mes, los días 29, 30 y 31.

El mejor momento para apreciar la lluvia de estrellas será entre la 1 y las 4 de la madrugada. Delta Acuáridas consta, aproximadamente, de 20 estrellas fugaces por cada hora, lo que significa que cada tres minutos se ve una de ellas cruzar el cielo.

Expertos informaron que el fenómeno astronómico podrá verse en el hemisferio sur y en las latitudes sur del hemisferio norte.

Qué es una lluvia de estrellas

José Daniel Flores Gutiérrez, astrónomo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que una lluvia de estrellas es un fenómeno atmosférico.

Gutiérrez detalla que este fenómeno consiste en la coincidencia de la Tierra con la órbita de un cometa alrededor del Sol. Cuando este se acerca a la estrella ocurre un fenómeno de sublimación en el que las partículas de hielo que flotan en torno a la cabeza del cuerpo celeste comienzan a orbitar de manera independiente gracias a los vientos solares que alteran su movimiento.

Las partículas se convierten en gas y son redirigidas a la Tierra. De este modo, atraviesan la atmósfera y, al calentarse, se pueden observar como estrellas fugaces. "Las temperaturas que se alcanzan son tales que ionizan el ambiente cercano, de manera que vemos esas partículas brillar", explica Gutiérrez.

Las Delta Acuáridas obtiene su nombre debido al lugar de procedencia de la lluvia de estrellas, es decir, a la Constelación de Acuario. El término "Delta" se utiliza en referencia al brillo de la estrella, al ser Alpha la más brillante, las Delta surgen de la estrella de cuarto brillo de esa Constelación. Constelación de Acuario

Recomendaciones para observar la lluvia de estrellas

Como ocurre en todos los fenómenos astronómicos, se recomienda verlo en zonas oscuras, despejadas y alejadas a las grandes ciudades para que no haya contaminación lumínica como la playa, el campo o las terrazas. Además, no se debe usar el celular en dicho momento para que la luz de la pantalla no impida verlo.

La lluvia de estrellas se contemplará mejor observando hacia el este a 30° respecto del horizonte.

Un factor que puede dificultar la visibilidad de la lluvia de estrellas son las nubes y la Luna en su fase llena.