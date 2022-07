Encontraron más dólares en el basural de Santa Fe

Un grupo de empleados municipales encontraron más de US$50.000 en un basural de Las Parejas, en Santa Fe. Tras la aparición del dinero, vecinos de la zona, con linterna en mano, comenzaron una búsqueda en el lugar para encontrar algo entre los desechos.

El hallazgo ocurrió cuando un grupo de municipales que removían con una topadora basura del relleno sanitario se encontraron con una extraña bolsa que al abrirla descubrieron que contenía miles de dólares. En ese momento, los operarios comenzaron a subir fotos a las redes y, en menos de una hora, el lugar se llenó de vecinos de la zona.

Un puñado de dólares encontrados en el basural

"No había visto nada, me di cuenta de que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia", dijo uno de los trabajadores. Cuando abrieron el interior se encontraron con los billetes que superaban los 50.000 dólares, pero que en las últimas horas ya alcanzaron los US$75.000, según el diario El Litoral.

El hallazgo hizo que los vecinos de la zona se acercaran al basural para revolver los desechos. Supuestamente un hombre consiguió otros US$20.000. "Lo llevaba abrazado el muchacho", comentó un vecino, y otro testigo aseguró que encontraron "mucho más que ayer".

Todavía se desconoce la procedencia de la divisa norteamericana. Los vecinos afirman que es improbable que se sepa cuál es el monto exacto. "La cifra total no se va a saber nunca porque los que se llevaron ayer [por anteayer] guardaron lo que encontraron y tampoco dieron una cifra y este muchacho hoy tampoco se quedó a precisar el monto", comentó un testigo.

El conductor de la topadora dijo que no se llevó nada: "Yo no ligué nada, pero varios se llevaron varios millones; pero estoy contento, es gente que necesitaba y más hoy en día, que las cosas están difíciles".