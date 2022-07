Qué tenés que saber si aún no completaste el formulario de subsidios al gas y la electricidad

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó qué hay que tener en cuenta para inscribirse y ser alcanzado por los subsidios a las tarifas de electricidad y gas. Lo más importante a saber es que todos los que quieran continuar recibiendo el beneficio tienen que completar este formulario, sino a partir del 1 de agosto pagarán la tarifa plana.

En primer lugar, Burgueño dijo que el formulario de inscripción es bastante sencillo, "cualquier persona que usualmente haga cosas por Internet puede completarlo. El problema es la gente mayor, ahí tendrán que ayudar nietos, hijos, amigos o el que sea. Colaboren, porque puede ser complejo para ellos". Lo que sí, "es bastante largo. Al menos llevará 10 minutos rellenarlo".

Luego aclaró cuáles son los días para inscribirse, según la finalización de su DNI:

0 ,1 y 2: entre el 15 y el 19 de julio.

3, 4 y 5: entre el 20 y el 22 de julio.

6,7, 8 y 9: entre 23 y el 26 de julio.

De todos modos, "no se hagan problema que esto se extiende, ¿3 días para anotarse? -preguntó retóricamente-, es imposible. Con lo cual esto se prorroga, seguramente hasta el 15 de agosto, sino es imposible. Además no hay por qué hacerlo tan acotado en el tiempo".

Por otro lado, es importante saber que antes de comenzar hay que tener:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Fijate dónde encontrar los números.

y natural por red. Fijate dónde encontrar los números. El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tené a mano el número de registro.

"Quienes no tengan sus facturas a mano, deben entrar en la página de las empresas prestadoras de gas y electricidad de cada provincia, registrarse y descargarlas de ahí", continuó explicando Burgueño.

Finalmente, tener en cuenta que también está la opción de hacerlo presencial en las oficinas de Anses. En ese caso, hay que llevar toda la información antes mencionada en los días correspondientes según la terminación de DNI.

Se le consultó al especialista si desde el Gobierno nacional van a chequear la veracidad de los datos. A lo que Burgueño respondió: "Si estás en relación de dependencia, sí, inmediatamente lo corroboran, porque son los datos de Anses. Con cuil o cuit se sabe. Si sos autónomo o monotributista, es más complejo porque yo digo que cobro 300 mil pesos por mes, después la Afip tendrá que controlar eso, que es todo un tema, porque es una dependencia que se encarga de que vos pagues impuestos no de que te hayas anotado bien para pagar el gas o la luz".

"Si sos monotributista o autónomo será difícil siquiera que tengan ganas de controlarte. Dependerá de la honestidad de cada uno y ya excede", continuó.

Luego Burgueño dijo que quienes ganen más de 333 mil pesos, "no tienen que hacer nada, vendrá el aumento automáticamente". Y finalmente aclaró: "Ojo la gente que esté en la tarifa social, también se tiene que anotar. Y ahí hay personas de de escasos recursos que ni siquiera tiene computadora para hacer el trámite. Por eso en 3 días no te podés anotar. Eso es una payasada". "No importa si sos propietario o no y atención porque son los ingresos del grupo familiar", concluyó.