¿Qué pasó realmente entre Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini?

Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini son dos de los nombres más destacados del siglo XX en lo que a vehículos deportivos se refiere. Ambos protagonizaron una historia sumamente curiosa (una discusión) y, a continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini: la discusión que cambió la historia para siempre

Ambos son hombres que hicieron historia en el ámbito del automovilismo, y basta con poner la atención en sus respectivos apellidos para comprobarlo. Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini, italianos nacidos en 1898 y 1916 respectivamente, también pasaron a la posteridad por una corta pero intensa discusión que se convertiría en leyenda.



Para entender la misma, primero hay que mencionar que Lamborghini nació en el seno de una familia de agricultores, por lo que creció cerca de tractores y adquirió sus primeros conocimientos en mecánica gracias a estos.



Con el correr de los años, comenzó a fabricarlos y también se dedicó a los vehículos militares, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.



Dueño de una creciente fortuna, se dio el lujo de empezar a coleccionar vehículos deportivos y, entre estos, adquirió varios modelos de Ferrari.



Sin embargo, pronto nació en él un descontento hacia los vehículos del “Cavallino Rampante”, ya que los autos tenían ciertos desperfectos que hacían que los tuviese que llevar al taller de forma asidua.



Enzo Ferrari y las duras palabras que impulsaron a Ferruccio Lamborghini a dedicarse a la construcción de vehículos deportivos



Cansado de estos desperfectos, y dueño de conocimientos técnicos y mecánicos, Lamborghini decidió contactar a Enzo Ferrari para comunicarle cuáles eran las fallas que encontraba en sus vehículos y para decirle cómo podía solucionarlas.



Con su personalidad tan particular, el padre de Dino y Piero Ferrari no se mostró muy abierto que digamos. Por lo contrario, le respondió que él era un simple fabricante de tractores y que no estaba en condiciones de opinar acerca de los vehículos deportivos que construía.



Fue así como, lejos de frustrarse, a Lamborghini se le ocurrió la idea de empezar a desarrollar sus propios automóviles de alta gama. El resto es historia conocida: con el objetivo de construir mejores coches que los de Ferrari, nació una de las compañías más destacadas de las últimas décadas.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de esta curiosa historia que dio inicio a la rivalidad entre Lamborghini y Ferrari?