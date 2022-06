Crece la preocupación por el impacto de la escasez de gasoil en el sector agrícola

La falta de gasoil en Argentina afecta gravemente a varios sectores productivos, pero especialmente al sector agrícola. Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) afirmaron que “la situación es preocupante”.

El desabastecimiento de combustible se ha incrementado en los últimos días. Según el mapa de abastecimiento de gasoil de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), hay 14 provincias en rojo con muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio: Buenos Aires, CABA, E. Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, S. del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan, y Mendoza.

Si bien desde el sector agrícola aún no pueden cuantificar cuál ha sido el impacto del faltante de gasoil en el país, señalan que están muy preocupados.

La escasez de gasoil afecta a toda la cadena productiva

“No solo no se pueden usar los tractores para las tareas de labranza de esta época, sino que también preocupa porque en el sector productivo hacemos compras conjuntas para reducir los costos y los proveedores ya nos están diciendo que no saben cuando van a llegar o si van a llegar porque no tienen gasoil para transportar”, contó a MDZ el subgerente de Acovi, Nicolás Vicchi y añade que este problema afecta a toda la cadena productiva, "la mercadería tiene dificultades para llegar a los distintos distribuidores".

En la Legislatura de Mendoza también hicieron eco de la problemática y exigieron al gobernador que intervenga. "La provincia de Mendoza es la mayor productora de petróleo y combustible a través de la destilería de Luján de Cuyo, después de La Plata en la provincia de Buenos Aires, por lo cual es dable pensar que su producción debiera alcanzar el abastecimiento de nuestra economía, para después abastecer a otras provincia o regiones, ya que produce más de cuatro veces lo que consume internamente, y desde nuestra provincia se transporta a otras jurisdicciones, como Buenos Aires y San Juan, en este caso para empresas mineras, que además tienen un precio y una composición distinta y promovido".

Sobre este punto también se refirió el subgerente de Acovi: “Mendoza es un polo de refinería y de combustible muy importante para el país. Sin embargo, estamos en zona roja debido al desabastecimiento”.

“No hay claridad sobre esto, y cada vez se está profundizando más. Por eso, son necesarias políticas energéticas a largo plazo que nos permitan abastecer al mercado interno y ser exportadores”, sostiene Vicchi

Siguiendo esta línea, desde Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), presidida por el mendocino Carlos Iannizzotto, sentenciaron: “Es evidente que hay un problema de improvisación y también de gestión. Este año venía con más actividad productiva pero no se previno que podía suceder esto -y agregaron- la falta de gasoil trasciende a lo productivo y está afectando a la logística".