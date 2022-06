Johnny Depp contra Amber Heard y un "exceso de feminismo"

La sentencia del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard generó miles de repercusiones en todo el mundo. Incluso en Argentina hubo quienes plantearon que la actitud de la expareja del actor podría ir contra los logros del movimiento Ni Una Menos. Sobre esto, la licenciada en historia y periodista Claudia Peiró dio su opinión en el programa Uno Nunca Sabe y dijo que esto "puede ser un freno al feminismo policial"

Para la entrevistada, existe hoy un feminismo "muy exacerbado, que no guarda proporción con la realidad que viven las mujeres sobre todo en occidente. El feminismo en occidente se ha vuelto ultra agresivo, anti varones, los hombres 'son todos violadores en potencia', algo que dicen e instalan".

"Hay una especie de desproporción entre la agresividad que tiene el feminismo en general con la realidad que vivimos las mujeres. Obviamente que estoy a favor de que se denuncie cualquier delito, pero no de equiparar una grosería con la violación y el abuso. Se pasó a condenar en exceso", continuó.

Peiró hizo hincapié en que desde que estalló el Ni Una Menos los femicidios no disminuyeron. "No se ha logrado nada, salvo un Ministerio de la Mujer (que en mi opinión es inútil, porque con una secretaría hubiera bastado) e incrementar los cargos porque hicieron direcciones de la mujer en todos los ministerios. No se ve un resultado en la práctica, porque además enfocan mal la cosa. Habría que hablar de violencia doméstica ,porque muchas veces las mujeres también matan a su cónyuge, aunque obviamente no en la misma proporción".

A propósito de la sentencia favorable para Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard, Peiró mencionó que "el hombre es el malo, el agresor, siempre es el que mata y hace todo lo malo. Mientras que la mujer es inocente y permanentemente víctima. Ese planteo no se corresponde con la realidad".

Desde el estudio de MDZ Radio se le mencionó a la entrevistada que un reconocimiento para el movimiento es haber logrado que se le preste atención a las denuncias de las mujeres ante situaciones de violencia doméstica, siendo que antes en la policía o en la justicia les decían que se trataba de una cuestión doméstica. Pero la opinión de la entrevistada fue tajante: "Tampoco exageremos, no era tan así. Argentina es un país bastante avanzado en temas de derecho de la mujer desde hace mucho tiempo, no de ahora. Nuestro país fue pionero en participación femenina y en emancipación femenina, tuvo ley de cupo en el año 91, 20 años antes que en Europa. Esto no es Arabia Saudita".

"Es verdad que hay mayor receptividad pero no es ahora, gracias a este movimiento. Obviamente que yo no digo que esté todo bárbaro, no se puede generalizar", aclaró, pero mencionó que así como no se puede generalizar una cosa, tampoco la otra. Y ejemplificó: "Una vez leí un tuit de una profesora que contaba que en su clase una alumna dijo que todos los hombres son violadores en potencia y lo que le sorprendió es que ningún varón saltó a defenderse".

De cualquier modo, los periodistas de Uno Nunca Sabe mencionaron que tener el tema en agenda modifica conductas, sobre todo desde el punto de vista cultural. Y que cuando haya un equilibrio en la Justicia y a nivel social, ahí vamos a poder avanzar, sino siempre vamos a estar discutiendo estas cosas. "Coincido. Hay que trabajar en cuestiones más eficaces, sino hacen cosas absurdas como el subsidio a la menstruación. Se cae en excesos que a los gobernantes les viene bien, porque es más fácil hacer como que se hace algo", respondió.

Ya lejos del tema de Johnny Depp y Amber Heard, centrándose especialmente en Argentina, Peiró concluyó en que "el accionar del feminismo ha sido ineficaz, porque lo que realmente hay que hacer es modificar las cosas en la Justicia y en la Policía".

Abajo, dejanos tu opinión.