Quita de subsidios: qué se sabe de la segmentación energética a una semana del anuncio

A una semana de que se publicara el decreto que establece la creación de un registro para los usuarios de servicios de gas y luz que precisen subsidio para la energía y cumplan los requisitos impuestos por el Gobierno. Entonces, se esperaba que durante esta semana estuviera en línea el formulario de inscripción, pero aun no está disponible y aun no se sabe cuándo podrán comenzar a inscribirse los interesados en seguir recibiendo subsidio al consumo de luz y gas.

Tampoco se sabia exactamente en qué plazos se realizaría la quita de subsidios y muchos temían que fuera inminente. El Gobierno adelantó que no habrá aumentos masivos en agosto sino que se trata de un proceso más largo y se espera que una vez abierto el registro se den a conocer los plazos.

Según adelantó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa, "hasta tanto no se implemente la segmentación de tarifas, van a seguir las tarifas que están vigentes ahora. Se está trabajando en la implementación y la inscripción va a ser un procedimiento muy sencillo a través de Mi Argentina. Una vez que se hagan los cruces correspondientes se va implementar la nueva segmentación".

Es que, si bien aun hay dudas respecto a la quita de subsidios, hay información que ya es firme. Por un lado, la segmentación en tres tipos de usuarios que estableció el Gobierno de acuerdo a los ingresos. Por otra parte, de acuerdo a lo que informó el Gobierno, se espera que comenzará tres meses después del anuncio.

Las compañías de provisión de energía aseguran que aun no recibieron comunicación oficial sobre la forma en la que se realizará la quita de subsidios. Adelantan que no se podrá llevar a cabo hasta que no se publiquen los cuadros tarifarios y por eso creen que el proceso aun se demorará un tiempo.

Tanto propietarios como inquilinos pueden acceder a subsidios si cumplen con las condiciones para ello. Los usuarios podrán registrarse en el sitio creado para tal fin y también en forma presencial en oficinas de Anses. Los inquilinos deberán indicar que no son titulares del servicio en la vivienda que alquilan y también podrán acceder a subsidios.

Otra duda que ya ha sido despejada es qué pasará con el subsidio que ya existe como parte del Régimen de Zona Fría que alcanza a unos 4 millones de usuarios en todo el país. Por Ley 27.637 localidades de 11 provincias reciben un subsidio que va del 30 al 50% en la tarifa. En el caso de las personas que deban cumplan con los requisitos, seguirán recibiendo ambos subsidios. En cambio, quiénes pertenezcan al nivel de ingresos alto al que se le realizará la quita de subsidios, sólo accederán al subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría.