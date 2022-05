Alerta por una nueva estafa que está circulando por WhatsApp

Alertan por una nueva modalidad de estafa en WhatsApp. El engaño deriva en el robo de identidad de las personas y posibles estafas a sus contactos de WhatsApp.

El objetivo de la estafa es apropiarse de las cuentas ajenas y a través de ellas pedir dinero y depósitos o transferencias de manera urgente a los contactos de la víctima.

Cómo funciona

Los ladrones contactan a la persona con un falso perfil de un organismo oficial, en este caso el Ministerio de Salud, anunciando que la persona debe hacer click en un link determinado para luego tener acceso a su código de seis dígitos.

Con ese número, quienes organizan la estafa pueden acceder a los contactos de la víctima para pedirles dinero (en pesos o dólares) a nombre suyo.

"Hola a todos! Pasé un viernes negro, lamentablemente estafaron en mi nombre a 2 personas y todo cerraba y hacía sentido", informó una mujer el viernes pasado.

"Consejo no atender llamadas de Buenos Aires de números desconocidos y hacer la verificación en 2 pasos. En 12 horas post denuncia pude recuperar mi WhatsApp. Y las personas estafadas tienen que hacer la denuncia en delitos económicos", agregó.

"Me llamaron de un teléfono de WhatsApp desde Buenos Aires diciéndome que son del Ministerio de Salud para darme el turno de la vacuna que ya me corresponde, me pidieron una serie de datos y después me dijeron que revise los mensajes de texto y le dé un código. Ahí me di cuenta que era una estafa", informó un usuario.

Osvaldo Araujo, jefe de la División de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, informó que la mejor forma de prevenir la estafa es que "los usuarios realicen lo que se llama verificación en dos pasos porque de este modo el código personal queda de alguna manera blindado”.