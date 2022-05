El inesperado mensaje de Madonna al papa Francisco: le pidió audiencia con una confesión

"Hola Papa. Francisco, soy una buena católica. ¡Lo juro!", comienza diciendo Madonna en el mensaje de Twitter que se viralizó rápidamente y que generó un sinfín de reacciones. Enseguida, la reina del pop -que algo sabe de religión- se retractó: "¡Quiero decir que no juro!".

Confesó que pasaron "algunas décadas desde mi última confesión" y lanzo una pregunta clave: "¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes?". Así dejó abierta la posibilidad de tener una audiencia con Francisco, quien ha recibido en Santa Marta a muchísimos artistas y personalidades.

Sin embargo, la cantante aclaró enseguida: "He sido excomulgada 3 veces. No parece justo" y por último firmó muy formalmente su petitorio: "Sinceramente Madonna".

El pedido de audiencia se viralizó rápidamente. Y no es para menos: los protagonistas son dos de los líderes mundiales más destacados y universales.

El padre Guillermo Serra contestó: "Hola Madonna. Soy un sacerdote católico. ¿Sabes lo que significa la comunicación ex? Solo pregunto... ¡Orando por ti!". Y enseguida aclaró que no estaba cuestionando a la artista sino que hay mucha confusión en relación a la excomunión. "En realidad mi comentario es positivo. No estoy seguro si ella sepa lo que significa. He conocido a muchas personas que pensaban que estaban excomulgados pero no lo estaban".

El artículo 1463 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica explica de qué se trata la esta pena: "Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa , que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos y cuya absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados por ellos", dice el compendio y aclara que "en caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión para la absolución de los pecados".

La excomunión implica una ruptura del vínculo con Cristo a través de los sacramentos. Se diferencia entre excomunión automática (latae sententiae), que ocurre en el acto cuando una persona comete pecados graves y la excomunión por un proceso formal (ferendae sententiae) . Si bien todos los pecados inciden en la comunión con Dios, los veniales sólo debilitan el vínculo mientras que los graves -o mortales- quiebran esa relación. En ambos casos, el sacramento de la penitencia es un medio para recuperar ese vínculo.

Madonna fue excomulgada hace décadas por el videoclip de Like a prayer. Entonces, el papa Juan Pablo II alertó sobre la artista considerada blasfema. Alguien recordó la respuesta de Madonna a ese cuestioamiento: "Soy consciente de que el Vaticano y ciertas comunidades católicas acusan mi programa de ser pecaminoso y blasfemo. Que están tratando de evitar que la gente lo vea. Si estáis seguros de que soy pecador, que tire la primera piedra el que no haya pecado".

Quince años más tarde, en 2006, cuando Madonna giraba con Confessions Tour, el Vaticano emitió un comunicado alertando que "este concierto es un desafío blasfemo a la fe y una profanación de la cruz. Debería ser excomulgada. Crucificarse a sí misma en la ciudad de los Papas y los mártires es un acto de abierta hostilidad". Y en 2008 desafío a la autoridad de la Iglesia dedicándole al papa una versión de Like a prayer durante un concierto en Italia.

Sin embargo, su mirada de la cúpula de la Iglesia cambió tras la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano. "El mensaje de Jesucristo era el de amar al prójimo y eso significa no juzgar. Para ello, tenés que aceptar a la gente que no tiene estilos de vida que tú consideres convencionales. Así que creo que (Francisco) es bueno, sí. Y también pienso que es el tipo de papa con el que te podés sentar a tomar el té, si le hicieras una broma y él se reiría", dijo en una ocasión. Y también, hace años comentó, como un guiño a Francisco que "las reglas son para los locos, por eso me gusta el Papa. Parece muy abierto de mente".

