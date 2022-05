Indigencia en CABA: más de 10 mil personas en situación de calle

Tras conocerse el número oficial de habitantes de la Argentina tras el Censo 2022, organizaciones sociales y ONGs revelaron que hay más de 10 mil personas viviendo en situación de calle y cuestionaron la metodología con la que se las contabilizó, tanto por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como del Gobierno porteño.

Uno de los principales dirigentes que impulsa las críticas hacia el Gobierno Porteño y el INDEC es Horacio Ávila, líder de la ONG Proyecto 7. Él mismo fue consultado por AM750 y aseguró que “se tomaron malas decisiones para llevar a cabo el censo, tanto el que organizó el INDEC como el que llevó adelante el Gobierno porteño el 12 de abril”.

El fundador de Proyecto 7 cuestionó las cifras que se dieron a conocer por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo: “el Gobierno porteño acaba de decir que hay 2.548 personas viviendo en la calle, les da menos que el año pasado y la situación de pobreza ha crecido, es ridículo”.

“Creemos que aumentó por lo menos un 30 por ciento en comparación con 2019, cuando el relevamiento que hicimos las organizaciones sociales arrojó 7.251 (personas en situación de calle), creemos que ahora superan las 10 mil personas sólo en la Ciudad”, afirmó el dirigente de la ONG.

“Estamos en contra de cómo se realizaron los censos. El INDEC repitió la metodología de la Ciudad, que es ineficaz, se hace sólo de noche, cuando la gente que vive en la calle se esconde, se resguarda, no es el mejor momento. Repitieron la metodología de hace 10 años”, fundamentó Ávila sobre la metodología que se utilizó en ambos censos.

El fundador de Proyecto 7, quien creó la ONG tras haber vivido varios años en situación de calle, afirmó que la modalidad del censo implicó que se lleve a cabo sólo en una noche, de 20 a 2 de la mañana, con vehículos y muy pocos censistas. A raíz de esta situación, Ávila replicó que: “no se puede censar a la gente en situación de calle en móviles. Los recursos estaban, se podría haber hecho bien, eligieron hacerlo mal, casi por capricho”.

El fundador de Proyecto 7 explicó que, previo a la realización del censo 2022, junto con los miembros de su ONG fueron a reclamarle al INDEC sobre los errores del censo realizado por el Gobierno porteño, pero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prefirió ignorarlos y aplicar la misma metodología errática de CABA.

“Esto es una lástima porque con los números del censo te permiten adjudicar presupuesto y definir medidas. Todas las situaciones de pobreza han crecido y sin embargo al Gobierno de la Ciudad le da menos”, manifestó Ávila mientras participaba de un desayuno popular que organizó para personas en situación de calle frente al Obelisco, con el objetivo de visibilizar la metodología con la que se realizaron los censos a las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

“Uno de los encargados del Censo 2022 admitió que el censo a las personas en situación de calle iba a ser `una foto´ y así fue, hubo mucha gente que no fue censada. Fue un mapeo muy tirado de los pelos y con eso la verdad no se puede hacer nada. Se desperdició una oportunidad histórica para poder censar a las personas en situación de calle. Esto se tiene que solucionar porque la ley ya existe, hay que implementarla, darle presupuesto y para eso necesitamos un número real”, fundamentó Ávila.

En diálogo con radio Gráfica, se le preguntó a Horacio acerca de si el Estado está implementado alguna política pública para las personas en situación de calle, él mismo respondió que “a nivel nacional no hay casi nada por los contactos que tenemos con las provincias, provincias que también recorrimos”.

“Hay provincias donde la gente no tiene ni siquiera donde dormir, donde pasar la noche, donde pegarse un baño. Hay provincias donde la gente no tiene donde comer salvo los comedores populares de algunas organizaciones. Hay un vacío enorme y estructural en todo lo que es la Argentina, la provincia de Buenos Aires tiene adjudicado presupuesto para más centros de integración y todavía no se abrió ni un sólo centro. Todo lo que tenga que ver con la problemática de la gente en situación de calle en cualquier distrito es desastroso”, detalló Ávila sobre la situación en el país.

“En CABA están mintiendo con los números nuevamente y están cerrando lugares y cortando presupuestos y programas. Cada vez hay menos centros de integración (creados de acuerdo a la ley 3706) y los que siguen estando no funcionan de acuerdo a las necesidades de la gente. Se están subejecutando programas, el subsidio habitacional no se está entregando en tiempo y en forma como corresponde”, señaló Horacio Ávila sobre el manejo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este último conteo que hicieron el 12 de abril les dio 25 personas menos en situación de calle, una locura total. No puede ser que les dé menos cuando hay una crisis socioeconómica más fuerte no sólo en este país, sino en la región y en todo el mundo. Todo muy mentiroso, números muy políticos y muy acomodados a las realidades y las necesidades de los gobiernos de turno. Estamos cansados de ser simplemente una foto, a la cual hay que asistir con un poco de comida y algún abrigo”, reclamó el dirigente de la ONG Proyecto 7.



Finalmente, el dirigente de la ONG explicó que hay que tomar esta problemática como una situación social estructural real, si no se realizan políticas de fondo y se sigue politizando, vamos a seguir lamentando muertes. “Estamos negándoles a las personas que desde la posibilidad del Estado, de que puedan superar la situación de calle y tener una vida propia, independiente y productiva. Estamos negándole a estas personas la posibilidad de tener proyecto de vida y dejar de estar durmiendo en la calle”, concluyó Ávila.