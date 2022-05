Viruela del mono: ¿puede convertirse en pandemia? (y otras 3 incógnitas sobre esta enfermedad)

Varias preguntas sin respuestas claras e inmediatas rodean a los brotes de viruela del mono que estamos viendo en más de una decena de países.

Salvo pocas excepciones, este virus por lo general se había limitado a las regiones de África occidental y central, pero ahora estamos en una situación nueva que sorprende y genera preocupación.

Antes, la pequeña cantidad de casos que habían surgido en otras partes del mundo podían vincularse a personas que habían viajado a países afectados y lo habían traído a casa.

Ahora no está claro de quién se está contagiando la gente.

Aunque los pacientes están evolucionando de forma favorable, la comunidad científica se ha puesto manos a la obra para definir rápido lo que está ocurriendo.

En BBC Mundo abordamos algunas de las principales incógnitas que rodean a esta viruela del mono.

1. ¿Puede la viruela del mono convertirse en pandemia?

"Es bastante improbable", dice a BBC Mundo el profesor Brian Ferguson, del departamento de patología de la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

Parece haber bastante consenso en la comunidad científica sobre lo lejos que estamos de que la viruela del mono se convierta en otra pandemia.

Sin embargo, es una pregunta válida después de ver cómo una misteriosa neumonía en China terminó convirtiéndose en una pandemia global que obligó a confinamientos totales y medidas sin precedentes para contenerla.

¿Y por qué se considera improbable que se convierta en pandemia?

El primer motivo es que es muy difícil de transmitir de persona a persona, a diferencia de un virus respiratorio como el Sars-Cov2.

La transmisión de la viruela del mono ocurre cuando la persona entra en contacto con el virus a través de un animal, humano o materiales contaminados. Si bien los expertos descartan ahora mismo que la viruela del mono pueda convertirse en pandemia, advierten de que nos encontramos ante una situación sorprendente que preocupa y que por lo tanto debe ser abordada con seriedad. Foto: Getty Images

Aún se desconoce el huésped reservorio (portador principal de la enfermedad) de la viruela del mono, aunque se sospecha que roedores africanos participan en la transmisión, según las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos.

Para contagiarse de otro humano se requiere sobre todo contactos estrechos, intercambio de fluidos temporales y roces directos o indirectos con material lesivo infectado.

El segundo motivo es que los síntomas evidentes de la viruela del mono, especialmente la aparición de pústulas cutáneas, ayudan a identificar más rápido los casos y controlar con relativa facilidad los brotes.

Y por último, es una enfermedad que aunque muchos no hayan escuchado hablar de ella hasta ahora, se conoce desde 1958 y está más estudiada.

Pero que los científicos estén descartando ahora mismo que la evolución en pandemia no implica relajarse. Estamos ante el mayor brote de viruela del mono fuera de África y eso requiere tomarse el asunto con seriedad y buscar respuestas científicas, lo cual nos lleva a la siguiente incógnita.

2. ¿Por qué estamos viendo brotes simultáneos en varios países?

Responder a esta pregunta es la principal urgencia de los científicos, la clave para impedir que sigan apareciendo casos y descartar que los brotes puedan descontrolarse.

De momento, la viruela del mono parece estarse propagando sobre todo durante actividades sexuales, lo cual no implica que sea una enfermedad de transmisión sexual.

"Pero la inusual aparición de varios brotes en varios países implica que debemos ser abiertos de mente sobre lo que pasó y no descartar nada inmediatamente", apunta Ferguson.

Es por eso que ahora mismo se investigan otras posibilidades de transmisión, como a través de aerosoles, "por si ha habido algún cambio en la forma en que el virus se transmite", añade el experto de la Universidad de Cambridge. Las autoridades piden a la población estar alerta de los síntomas clásicos de la viruela del mono para controlar cuanto antes los brotes. Foto: Getty Images

Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero ahora mismo no hay evidencias de que estemos ante una variante desconocida del patógeno.

Los primeros análisis genéticos sugieren que los casos actuales están muy estrechamente relacionados con formas del virus observadas en 2018 y 2019.

Una posibilidad es que simplemente el virus se encontró en el lugar y momento precisos para prosperar, como hemos visto en la última década con los virus del ébola y el zika, que sin cambios en su genética originaron brotes inesperados.

El investigador médico Sir Jeremy James Farrar, director de Wellcome Trust, una organización benéfica de investigación biomédica con sede en Londres, habló a la BBC sobre la posibilidad de un "evento súperpropagador" donde las personas se infectaron y se llevaron el virus a diferentes países.

3. ¿Por qué estamos viendo más casos en hombres homosexuales?

¿Los comportamientos sexuales facilitan la propagación? ¿Es solo una coincidencia? ¿Es una comunidad más consciente de la salud sexual y de hacerse chequeos médicos que faciliten el diagnóstico?

Son varias de la preguntas que cabe hacerse al ver que muchos de los afectados son jóvenes homosexuales y bisexuales, pero los científicos advierten que "no existe nada biológico en el virus que diga que esta comunidad sea más susceptible que otras", apunta Ferguson, quien urge a no estigmatizar sin fundamentos a este colectivo. No hay evidencias de que la viruela del mono afecte más a individuos de determinada orientación sexual. En todo caso, los niños parecen ser más susceptibles por tener un sistema inmune menos desarrollado. Foto: Getty Images

"Todos somos igualmente susceptibles ante la viruela del mono de acuerdo con lo que sabemos. No depende de la preferencia sexual y tampoco es una enfermedad de transmisión sexual", refuerza.

Por lo tanto, la razón de que estos brotes parezcan estar afectando más a esta demografía podría ser más una cuestión de suerte que una característica específica en la biología del virus.

Los expertos consultados por BBC Mundo sí señalan que los niños serían más susceptibles por contar con un sistema inmune menos desarrollado.

Y que gracias a que la vacuna contra la viruela humana erradicada en 1980 parece funcionar contra la viruela del mono, aquellos mayores de 55-60 años que recibieron el inmunizador podrían estar más protegidos que los adultos más jóvenes que no han sido vacunados.

4. ¿Veremos muchos más casos en las próximas semanas?

Es algo difícil de predecir porque todavía no se entiende completamente la magnitud de los contagios ni los motivos por lo que estamos viendo el mayor brote de esta enfermedad fuera de África.

Sin embargo, los expertos insisten en que una vez se identifican los casos y se emiten las alertas sanitarias, debería ser "relativamente fácil controlar los brotes". Es difícil de predecir si veremos muchos más casos en las próximas semanas, aunque los científicos esperan que una vez emitida la alerta sanitaria sea "relativamente fácil controlar los brotes". Foto: Getty Images

"Ahora que ya se sabe que está circulando y que se ha dado esa información a la sociedad, lo lógico es esperar a que aparezcan más casos puntuales, pero que en el transcurso de cuatro o cinco semanas los casos vayan desapareciendo", explica a BBC Mundo Raúl Rivas González, catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca en España.

De igual forma, los científicos sí consideran necesario recordar que lo que estamos viviendo es una muestra más del peligro al que se enfrenta la humanidad con los virus emergentes, sobre todo aquellos de origen animal.

"Cada vez es mayor el contacto con los animales silvestres por la deforestación, la urbanización descontrolada, el turismo y el cambio climático...hay un montón de factores que unidos a la baja inmunidad grupal hacen que puedan aparecer brotes con mayor frecuencia, que es lo que está ocurriendo", concluye Rivas.