Alerta por un ciclón extratropical con ráfagas de hasta 80 km/h en Buenos Aires

El fenómeno fue anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el fin de semana. Se trata de un ciclón extratropical. El mismo es poco frecuente y puede tener fuertes ráfagas de 80 kilómetros por hora o más.

La alerta naranja del SMN rige desde General Pueyrredón hasta el Partido de la Costa. Durante la madrugada del lunes ya hubo tormentas con fuertes vientos en buena parte de la costa argentina. "Durante las próximas horas continuará el mal clima con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y posibles lluvias", alertaron desde la Municipalidad de Mar del Plata.

Al momento no se han registrado daños mayores ni hubo necesidad de evacuar personas. Sin embargo, desde Defensa Civil, solicitan a los ciudadanos tener especial cuidado. Si bien por la tormenta han caído árboles y hay calles anegadas desde la Minucipalidad de Mar del Plata aclararon que no se suspenden las clases el día martes. "Es importante destacar que la situación no es de gravedad, por lo cual las clases se dictarán con normalidad", adelantaron desde el municipio.

Si bien el temporal se calmó durante la tarde del lunes y se espera que siga así por unas horas, el pronóstico anuncia fuertes ráfagas por encima de los 80 kilómetros por hora para la madrugada del martes. Según Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil de Mar del Plata, “este proceso de muy mal tiempo se va a extender hasta mañana aquí y en toda la zona, y se puede agravar en las próximas horas”.

uD83DuDCA8uD83CuDF27? #AlertaMeteorológico Durante las próximas horas continuará el mal clima con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y posibles lluvias. pic.twitter.com/eSZR6dYp4I — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) May 16, 2022

Con este pronóstico y ante la inminente llegada de un ciclón extratropical desde Defensa Civil solicitó a los ciudadanos que eviten circular por las calles salvo en casos de necesidad.