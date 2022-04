Hablaron los expertos: cuáles son los signos del zodiaco más infieles

Ashley Madison es una plataforma global de citas para casados. Formada como red social de parejas, Ashley Madison fue lanzada en 2002. El nombre de la web fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: "Ashley" y "Madison".

Hasta ahora todo es normal, como cualquier aplicación de citas, lo curioso de la web, que la destaca sobre las demás, es que está dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación, por esto su eslogan es "Life is short. Have an affair", que significa "La vida es muy corta. Tené un amorío".

La presentación de Ashley Madison promete discreción

La sede central de la compañía está ubicada en Canadá, y cuenta con más de 75 millones de usuarios esparcidos en cuarenta y cinco países por todo el mundo. Ashley Madison define su objetivo como: "La compañía tiene como misión ofrecer una plataforma para que los adultos se conecten discretamente, lo que la ha convertido en el principal destino para buscar affairs".

Recientemente la empresa realizó un informe comentando de que signos eran las personas que más utilizaban su aplicación en nuestro país, es decir, los más infieles. Haciéndolo encontraron una curiosidad, ya que al comparar hombres y mujeres, resultan ser bastante opuestos: más que nada sagitario, el signo más común de las mujeres y el menos común de los hombres, y los signos más altos en la carta femenina son más bajos en la carta masculina (y viceversa).

Ashley Madison tiene presencia en muchos países

Hombres

Aries: 10.1% Tauro: 9.2% Capricornio: 9.0% Cáncer: 8.6% Virgo: 8.5% Escorpio: 8.2% Piscis: 8.2% Géminis: 7.9% Libra: 7.8% Leo: 7.7% Acuario: 7.4% Sagitario: 7.3%

En el caso de los hombres podemos ver como aries lidera, mientras que lo siguen tauro y capricornio. Por el lado de los más fieles podemos ver a sagitario, con un 7,3%.

Mujeres

Sagitario: 12.4% Virgo: 10.0% Géminis: 9.5% Escorpio: 9.0% Capricornio: 8.5% Tauro: 8.2% Cáncer: 7.7% Libra: 7.5% Leo: 7.5% Aries: 7.0% Piscis: 7.0% Acuario: 5.7%

En el caso de las mujeres podemos ver como sagitario toma la delantera con mucha diferencia, virgo lo sigue por detrás y géminis completa el podio. Mientras que acuario está en el fondo con mucha diferencia, por lo que las mujeres acuarianas son las más leales de este ranking.

General

Aries: 9.8% Tauro: 9.1% Capricornio: 9.0% Virgo: 8.7% Cáncer: 8.5% Escorpio: 8.3% Géminis: 8.1% Piscis: 8.1% Libra: 7.8% Sagitario: 7.8% Leo: 7.6% Acuario: 7.3%

Por último, en el plano general, podemos ver como el signo aries toma la delantera, con casi un 10%, aunque también se puede ver como los porcentajes están mucho más repartidos entre todos los signos. Mientras que, en el fondo de la tabla, podemos ver a acuario, como el signo más fiel según Ashley Madison.

La empresa también tuvo sus polémicas a lo largo de los años

Antecedentes de la empresa

Una curiosidad ocurrió en 2014, cuando la empresa anunció su lanzamiento en Singapur, ya que la Autoridad de Desarrollo de Media de Singapur anunció que no permitiría que a la aplicación funcionar en el país, ya que esta promueve el adulterio y así desconsidera los valores básicos de la familia.

Ante esto, el CEO de la aplicación, Noel Biderman, comentó: "Creo que esa [la prohibición] es una anomalía. Tuvimos éxito en el Japón y Hong Kong. Tendremos éxito en Taiwan y en Corea. Todos vamos a encontrar una manera de traer eso para Filipinas y Tailandia. Y yo realmente creo que la Ashley Madison estará disponible para cualquier persona que quiera acceder en Singapur. Yo realmente creo eso".