Un reconocido periodista paraguayo comparó Mendoza con una ciudad europea

Juan Torres es un periodista y conductor paraguayo quien, según sus redes sociales, tiene una gran afición por las ciudades y los urbanismos. Es justamente a través de estas plataformas donde exhibe su pasión y propone diferentes retos a los más de 32 mil seguidores que tiene.

El reto consiste en publicar imágenes de determinadas ciudades y consultar a qué lugar pertenecen.

Así fue como el pasado 15 de abril Torres divulgó, en un primer momento, tres fotos de la calle Arístides Villanueva de Ciudad y una de la plaza principal de San Rafael donde se puede apreciar también el Parque de los Niños en un segundo plano. Juntos a las imágenes iba un texto muy particular: "Adivinen cuál es esta ciudad que tiene las veredas, cruces de calles y limpieza que nosotros acá solo podemos soñar con tener..y no, no está en EEUU o Europa".

Adivinen cuál es esta ciudad que tiene las veredas, cruces de calles y limpieza que nosotros acá solo podemos soñar con tener..y no, no está en EEUU o Europa. pic.twitter.com/ioCEriWJb7 — Juan Torres (@jualtorres) April 16, 2022

En un segundo mensaje eligió mostrar la plaza España y, finalmente, la Peatonal. En todos los mensajes, el comunicador puso en valor el orden y la limpieza de Mendoza. Incluso llegó a indicar que las baldosas parecían "enceradas".

Si bien la mayoría de los seguidores intentó adivinar de qué lugar se trataba, otros tantos (principalmente paraguayos) lamentaron que en el vecino país no se den estas condiciones en los espacios públicos.