Censo 2022: a horas del inicio, un grupo denuncia discriminación

Mañana comienza la primera etapa del Censo 2022 que permitirá saber específicamente cuantas personas somos en el país por primera vez luego de más de una década. Sin embargo, como mucho de lo que pasa en Argentina, esta encuesta está envuelta en una polémica. Recientemente se conocieron las preguntas que se harán en el cuestionario, y las organizaciones Wunderman Thompson Argentina y Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) presentaron una campaña que busca recolectar información para crear la primera base de datos dinámica actualizada en tiempo real sobre las personas con síndrome de Down.

A día de hoy no existen datos oficiales y actualizados sobre las personas con síndrome de Down en nuestro país, por lo tanto no hay información suficiente para que el Estado las reconozca ni garantice sus derechos, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lanzamiento de la campaña de Asdra

Esta campaña llamada Síndrome de los números, tiene difusión en redes sociales, vía pública, gráfica, radio, un sitio web y un chatbot de Whatsapp para que las personas con síndrome de Down y sus familiares se sumen desde todo el país y den visibilidad a los que todavía no la tienen.

El presidente de Asdra, Alejandro Cytrynbaum comentó hace un tiempo que esperaba que "en el próximo Censo 2022 se incorpore a esta población dentro de las preguntas, para por fin acceder a datos oficiales que hablen sobre ella", que no terminó ocurriendo. Esto generó mucha incomodidad dentro de Asdra, que publicó un comunicado explicando que simplemente se necesitaba una pregunta para poder ayudar a los datos recolectados: ¿Existe alguna persona con síndrome de Down en este hogar?

En el comunicado se denuncia que, si bien el síndrome de Down se reconoce desde el siglo V, actualmente todavía no existen números de esta población. Mientras que el Estado siga sin registrar sus estadísticas, se las seguirá invisibilizando, por lo tanto se las excluye de cualquier política pública, afectando claramente a sus derechos

El pedido de Asdra para el Censo 2022

El comunicado exige que se agregue la pregunta antes nombrada

"Por eso, ASDRA –con apoyo de la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21- está creando la primera base de datos dinámica de personas con síndrome de Down, para empezar a entender los números que representan a este grupo. Desde diciembre, se están recopilando datos y ya se pueden establecer métricas para entender qué medidas tomar. Ahora, empieza a funcionar haciendo sus reclamos y requiere que el INDEC haga su parte en el CENSO 2022, agregando una sola pregunta a la lista de 62 que ya confirmó".

El comunicado también se destaca la importancia de esta campaña para el futuro. "Esta base de datos no sólo muestra la realidad que viven las personas con síndrome de Down, sino que además, al ser dinámica, transforma cada nuevo dato ingresado en un tweet o posteo de reclamo que los usuarios pueden compartir en sus redes para presionar al Indec. Es una herramienta de acción. Por primera vez se recopilan datos, para generar reclamos basados en números", explica.

Por último piden entrar a https://resultados.sindromedenumeros.com/ para que se puede visualizar esta lucha