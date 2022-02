Reclamo a Nación por la falta de ayuda en los incendios de Corrientes

La sequía y los incendios en la provincia de Corrientes ya han afectado 335.000 hectáreas, según informó el Instituto nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre las pérdidas: ganadería bovina, arrozales a punto de ser cosechados, establecimientos forestales y chacras dedicadas a la producción de cítricos, yerba mate y de té.

Hay un reclamo para que el Estado ayude a hacer frente a esta situación, que hasta esta mañana contaba con cinco focos de fuego activos en Santo Tomé, Concepción III, Mercedes, San Miguel y Curuzú Cuatiá.

Han confirmado la falta de asistencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (liderado por Juan Cabandié). Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, dijo al respecto que tuvo una reunión con María Soledad Cantero (jefa de Gabinete del ministerio a cargo de Cabandié): “Solicitamos colaboración, cuatro aviones hidrantes, un avión vigía y equipamiento para bomberos. Nunca nos contestaron formalmente y solo nos dijeron que no había recursos”.

A los incendios se les suma la sequía

Anselmo declaró, además: “Desde hace 45 días Corrientes atraviesa por una sequía de una intensidad inusitada, lo que generó incendios y la afectación de las cadenas productivas vinculadas a la ganadería, forestal, arroz, cereales, citricultura, yerba mate y té, entre otras. La provincia apuesta a trabajar en conjunto con la Nación”. Hasta el pasado 31 de enero, informes del Departamento de Recursos Naturales del INTA Corrientes han establecido que la superficie total incendiada llega a poco más de 335 mil hectáreas: 85 mil de Malezales, más de 115 mil de pastizales, 108 mil de humedales, esteros y bañados.

A los incendios en Corrientes se les suma la sequía. A propósito de esto, el ingeniero agrónomo Bernardo Kurtz habló de la cuestión climática como factor clave y dijo: "La provincia lleva dos años con muy escasas precipitaciones". Esta situación crítica tiene el agravante de la bajante histórica del río Paraná: "No recuerdo este nivel de falta de agua, en 30 años no he visto nada igual", afirmó Kurtz.

Para hacer frente a todo esto, el ministro de Producción de Corrientes dijo que desde su provincia tomaron “la decisión de contratar con fondos propios tres aviones hidrantes que operan desde diferentes bases. Había un avión hidrante nacional para toda la Mesopotamia, y desde diciembre de 2021 hizo ocho intervenciones a pedido de la provincia”.

A la par que la provincia busca cómo hacer frente a este drama, quiere establecer la promoción de una línea de créditos subsidiados para productores afectados a través del Banco de Corrientes por un monto de 200 millones de pesos.

Se quemaron apenas más de 335 mil hectáreas en Corrientes

"La evidencia satelital indica que aproximadamente el 3,8% de la superficie de la provincia de Corrientes sufrió quemas durante enero de 2022", según el relevamiento de la Estación Experimental del INTA Corrientes. Al respecto, Francisco Velar, director de Sociedad Rural Argentina en Corrientes y Misiones, declaró: “El desastre no ha terminado y continúa. Los pronósticos ofrecen lluvias recién para mediados de marzo o comienzos de abril”.

Velar se pronunció también en relación a la respuesta oficial: “La provincia está acompañando, hay reuniones con productores y ante el escaso presupuesto, ha habido una intencionalidad de asistencia del Estado provincial. Sin embargo, hemos visto con mucho dolor la ausencia notable de las autoridades nacionales. El manejo del fuego a través de una ley nacional es jurisdicción exclusiva del ministro de Ambiente Juan Cabandié, y hasta ahora no ha venido a visitar la provincia. Tampoco Julián Domínguez, aunque mantuvo contactos con el gobernador”.

Toda esperanza está puesta en la lluvia, tal como expresó Martín Rapetti, productor correntino y directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “Hoy la sequía dejó este escenario. No solo para los pastos falta el agua, que se necesita para los animales. Se secan los tajamares, los arroyos, los ríos, las lagunas y hasta las represas para el arroz. Además han bajado las napas y faltan poceros para llegar a una tercera napa. Hay que esperar que llueva”.