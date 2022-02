Invasión de murciélagos: ¿Son peligrosos?

En los últimos días, un barrio de la ciudad de La Plata, la zona de 1 y 60 se vio invadida por una gran cantidad de murciélagos, muchos de los cuales ingresaron a las viviendas de los ciudadanos o sobrevolaron cerca de las ventanas. Aunque es común observar mayor cantidad de animales de esta especie durante esta época del año, la cantidad excesiva causó gran preocupación en la población de la ciudad platense.

Estos mamíferos voladores se alimentan de insectos, tiene hábitos nocturnos y representan un beneficio para el equilibrio de un ecosistema, tienen hábitos crepusculares y nocturnos. Sus refugios habituales son árboles frondosos, grietas de paredes, altillos y taparrollos de persianas.

Desde la Dirección de Zoonosis informan que estos animales naturalmente escapan del hombre y básicamente no representan un peligro. Pero si enferman de rabia pueden transmitirla. Aunque escapen de todo contacto puede ocurrir que un ser humano o una mascota intenten atraparlo o tocarlo y en ese caso el murciélago se defiende mordiendo y puede transmitir la rabia.

Los murciélagos solo son peligrosos si tienen rabia y se defienden mordiendo

Por este motivo desde la municipalidad destacan la importancia de vacunar a los animales domésticos, ya que infectados de rabia pueden transmitirla y recuerdan que se desarrolla una campaña por toda la ciudad brindando vacunación antirrábica a gatos y perros en forma gratuita.

Autoridades municipales informan que, al tratarse de una especie protegida, debido a su aporte al equilibrio de los ecosistemas, como controladores biológicos de plagas y algunos como polinizadores, no se los debe matar y brindaron algunas recomendaciones para aquellos vecinos que encuentren estos animales en sus hogares y sugieren.

No tocarlo

Cubrirlo con un balde o recipiente

Llamar a la Dirección de Zoonosis (4244827)

Vacunar a perros y gatos contra la rabia una vez al año a partir de los tres meses de edad

En caso de mordedura lavar la herida con agua y jabón y concurrir al centro antirrábico, ubicado en 52 y 120

Recomiendan prestar especial atención a que si vuelan en pleno día o se los observa caídos o con problemas de desplazamiento pueden estar rabiosos

Consultada por MDZ respecto al tema la investigadora del CONICET, Julieta Sallemi, explica que "no son animales peligrosos en absoluto. No son agresivos, ni siquiera buscan contacto con nosotros. Todo lo contrario, son fauna nativa y cumplen servicios ecosistémicos imprescindibles. Si entra uno en una casa, simplemente no hay que asustarse, no pasa nada, seguro entro persiguiendo un insecto o es un juvenil aprendiendo a volar”.

Es importante no desesperar si se ve un murciélago

Aclara que “el aumento del número de murciélagos es completamente normal, se trata de una especie migratoria que tiene sus crías entre septiembre y marzo. Por eso mismo es común que estén más activos”.

Finalmente, aconseja qué hacer en caso de que un murciélago ingrese a una casa: “si el animal está volando, apagar luces y ventiladores de techo, dejar abierta una ventana, salir de la habitación y esperar a que se vaya. Si está en el piso o en una superficie, sin tocarlo con las manos desnudas, se lo contiene con una caja de zapatos. Se le pone una tela -puede ser una remera vieja- y una tapita baja con agua. A la noche se lo libera”.