Aceite, miel y agua de mar: los productos que fueron prohibidos por Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (Anmat) emitió este miércoles tres disposiciones a través de la cual prohibió la producción y comercialización de diferentes productos debido a una serie de irregularidades.

La primera determinación de la entidad se inició a partir de una notificación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, según remite el escrito publicado en el Boletín Oficial y refiere al un producto etiquetado como "Agua de mar marca Sorbos de Mar - Extraída de las profundidades del Océano Atlántico Sur - 100% hipertónica - Youtube René Quinton".

Tras una investigación se constató que el producto no cumplía con los registros pertinentes y que esta denominación tampoco se encuentra en el Código Alimentario Argentino esto motivó la prohibición para la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición del producto en todo el territorio provincial.

Además se pidieron medidas para eliminar las promociones que se realizan en las plataformas virtuales.

En segunda instancia, Anmat advirtió sobre la presencia de un palet de aceites en la provincia de Neuquén que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Según se detalla, esta mercadería carece de registros sanitarios, resultando ser un producto ilegal. A partir de esta irregularidad es que se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos: “Aceite de girasol marca Don Manuel - RNE N° 4004-43575/19 - RNPA N° 404-43759/19 - 4.5 litros” y “Aceite de girasol marca Don Manuel - RNE N° 20002174 - 4.5 litros”.

Finalmente, a través de varias consultas de particulares, es que Anmat puso la lupa sobre “Miel de abeja, marca El Tridente, 100% natural, Peso Neto 250 g, Fecha de vencimiento: 12/2023”, la cual era comercializada y promocionada a través de plataformas de venta en línea.

Según la entidad, el producto no cuenta con los registros necesarios: "Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley 18284".