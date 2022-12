Incendios en Tierra del Fuego: se complican las tareas por nuevos focos

Con la llegada de brigadistas enviados por el Gobierno nacional, sigue el combate contra los incendios forestales en Tierra del Fuego, en una situación compleja por el avance de nuevos focos secundarios en la localidad de Tolhuin. Desde la provincia advierten que controlar la situación demorará varios días, ya que las condiciones climáticas impiden operar con seguridad.

Este domingo arribaron los 30 brigadistas, personal técnico y logístico y equipamiento de combate para sumarse a la lucha contra el incendio en la Reserva provincial Corazón de la Isla. Asimismo, arribó el avión hidrante Air Tractor 802, que tiene una capacidad 3000 litros de carga de agua y una autonomía de 3 horas. La carga se realiza a través de camiones cisterna de Bomberos Voluntarios. La aeronave operará desde el aeródromo de Tolhuin a solicitud y por requerimiento de los jefes de sectores.

En una conferencia de prensa, la ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione , aseveró que “este es un evento que no va a durar dos días, en esto tenemos que ser claros”. Y agregó que “la magnitud que tiene este ígneo es para un tratamiento especial, específico, técnico y de gente capacitada”.

Por otro lado, agradeció a la población y las empresas que “han puesto a disposición recursos propios de todo tipo”, y subrayó que “el voluntariado no solamente tiene que ver con ir para apagar el fuego, sino también para hacer una multiplicidad de tareas que rodean a la logística y muchas acciones para sostener el bienestar de la gente que está en la línea combatiendo el fuego”.

Por su parte, la coordinadora Regional Patagónica del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Carolina Juárez (que depende dl Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Juan Cabandié), dijo: “También queremos comentar que están ingresando los medios aéreos, pero hay que saber que en algunos momentos podrán operar y en otros momentos no. El propio fuego por su magnitud genera sus propias condiciones climáticas, por lo que se ingresará siempre que estén dadas las condiciones de seguridad para los equipos técnicos y pilotos”, recalcó

“La realidad es que en este tipo de incendios siempre hay un pronóstico general, pero cuando se suman las condiciones locales el comportamiento del fuego se vuelve muy extremo. Hemos detectado focos secundarios que tienen hasta 4 kilómetros y eso suma a la complejidad de la situación”, informó.

Asimismo, la funcionaria explicó que “esta clase de incendios provoca que no podamos hacer un ataque directo y la gente tiene que saber que ni aún teniendo mil brigadistas se podría trabajar. La seguridad del personal es primordial y las condiciones no están dadas para avanzar de otra manera. Además el bosque cerrado y la geografía no permiten siquiera tener observadores para saber como se va desarrollando el fuego”.