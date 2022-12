Una provincia dio asueto a la administración pública tras el triunfo argentino

El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (PJ) anunció a horas del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que todos los empleados de la administración pública de esa provincia tienen asueto este lunes. "Dispusimos otorgar asueto a toda la Administración Pública Provincial el día lunes 19 de diciembre con motivo del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. ¡Vamos Argentina!", comentó el primer mandatario de esa jurisdicción del norte del país, al compartir el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Luego de realizar el anuncio en la red social, a las 16.31, el mensaje del Gobernador riojano no tardó en generar voces a favor y en contra de la determinación. Es que pese a la alegría demostrada por el pueblo argentino en cada rincón del territorio por el triunfo que obtener la Copa del Mundo tras 36 años, fueron muchas las expresiones que no dejaron de hacer alusión a la profunda crisis económica, institucional y social que atraviesan los argentinos. "Una vergüenza. El país se saca del pozo trabajando", se lee entre los comentarios en contra de la medida que no dejó de generar polémica. "Excelente gobernador...! No trabajo en el estado pero el pueblo necesita festejar se lo merece...!!!", escribió otro usuario de la red social tras el anuncio. "Qué vergüenza!!! Así estamos como país, la selección ganó por el esfuerzo palabra que usted gobernador desconoce!!!! Lamentable.", fueron algunas de las respuestas de los riojanos.

El anuncio del gobernador riojano causó polémica.

Por el momento, La Rioja es la única provincia que ha apelado a esta medida, en tanto que en otros casos, hay gremios que están buscando ejercer presión para que sus gobernadores tomen la misma determinación que Quintela. Hasta las 20.30 de este domingo, el anuncio del gobernador riojano 1.420 "me gusta" y fue compartido más 244 veces.