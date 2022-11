La crítica a Argentina de los bailarines de Bad Bunny que se viralizó

El pasado fin de semana, Bad Bunny brindó dos shows en Vélez con localidades agotadas para ambas presentaciones, el Conejo Malo hizo vibrar a sus fanáticos. Entre show y show sus bailarines aprovecharon para hacer compras y recorrer la Ciudad de Buenos Aires y se llevaron una sorpresa que contaron en un video viral.

Los bailarines de Bad Bunny compartieron en su cuenta de Tik Tok un video grabado en Puerto Madero en el cual cuestionan la confección de la ropa en Argentina. La publicación tiene más de 270 mil reproducciones, 31.000 likes y miles de comentarios.

"Estoy teniendo un problema con Argentina ¿Qué está pasando con los sizes (talles)?", publicó Karina Ortiz, una de las coreógrafas, en su cuenta de TikTok. Mientras se muestra ella y sus compañeros con buzos nuevos, "Compramos unos jackets y parecen size de niño", expresaron con sorpresa.

El video contó con miles de comentarios de personas que le agradecieron visibilizar esta problemática. "Fuera de chiste es algo que sufrimos un montón, seguimos luchando por la ley de talles", "Acá no se respetan los talles, los que somos de talle "grande" no conseguimos ropa.. triste pero real", "Aun habiendo una ley de talles no se respeta y lo mas triste es que los talles mas grandes le dicen especiales y lo venden más caro".

Tras leer cada uno de los comentarios que llegaban la coreógrafa expresó: "Yo no sabia que esto era algo serio!! Dios mío! Pensábamos que era solo problema de esa tienda".

En Argentina la Ley Nacional de talles fue promulgada en el año 2021. Sin embargo, aún espera ser aplicada.