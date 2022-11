Tienen una mente ágil, estos son los signos que destacan por su lucidez

El horóscopo nos permite conocer mucho de las personas según su signo. Tener la cabeza fría para tomar decisiones es fundamental. Justamente esa característica se puede describir con la lucidez de una persona para "frenar, pensar y tomar la decisión correcta". Hay tres signos del zodíaco que se caracterizan por su lucidez a la hora de tomar decisiones.

Capricornio

Las personas de capricornio se caracterizan por su frialdad, al menos cuando no se dejan llevar. Es un signo que tiene como característica la lucidez. Gracias a su confianza y a la calma con la que toma sus decisiones, dan pasos estables y seguros. Achican así el margen de error. Pero cuidado: también son manipuladores.

Libra

Las personas del signo libra tienen al bien común como meta. Son lúcidos, sí. Pero cuando están seguros que su decisión será en beneficio de la mayoría. En ese caso, tomarán la decisión sin dudarlo. El problema es cuando dudan: si hay algo negativo, seguramente frenarán la decisión. Es bueno para buscar el bien, pero es malo para avanzar. Nunca se puede conformar a todos. Algo parecido les pasa a los de Sagitario y a los de Piscis. Buscan decidir, pero conformando a todos. Difícil.

Escorpio

Las personas de escorpio son decisores por naturaleza. Lúcidos y fríos. Quienes son de este signo del zodíaco toman las decisiones sin ningún problema. No demoran y hasta corren el riesgo de avanzar más de la cuenta. No se ponen mal si la decisión afecta a alguien. La ventaja es que avanzan y no se estancan. el problema es que muchas veces cuando se dan cuenta de sus errores, es tarde.