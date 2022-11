Siguen los reclamos por las demoras en el Hospital Central: la respuesta de las autoridades

Desde que el esposo de Adriana depende de los medicamentos para poder tratar las enfermedades cardiovasculares crónicas y no agravar su estado de salud, asegura que el camino para lograr que nada le falte, ha sido complejo y lo es más aún en lo cotidiano. Es que al igual que miles de pacientes que como consecuencia de la crisis económica y la menor capacidad de cobertura de las obras sociales han requerido de los servicios del sistema de salud público, el hombre acude al Hospital Central para obtener su correspondiente medicina y contar con atención médica.

Según la mujer, que vive en Luján de Cuyo, sobre todo en los últimos meses, a su esposo se le ha vuelto muy complejo acceder a los controles como consecuencia de las demoras que presenta el sistema de turnos a la hora de confirmar la atención. Pero además, comentó Adriana, la queja repetida en el área de farmacia, tiene que ver con el exceso de demanda de medicamentos, que en más de una oportunidad, genera que muchas personas regresen a su hogar sin la medicina.

"No se trata de una queja en particular; cada vez que mi esposo va al hospital, hay personas que aseguran pasar por las mismas situaciones. Hay muchos adultos mayores que sufren las consecuencias de las demoras en la atención. Hace unos días fue mi esposo nuevamente y no solo no le dieron el remedio que necesitaba, sino que no había aspirinetas", asegura la mujer que ha preferido preservar su apellido.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza negaron esta versión. Por su parte, en el nosocomio cabecera aseguran que en realidad el Hospital Central es un nosocomio de alta complejidad; lo cual significa que para solicitar turnos médicos por ejemplo, se debe contar con la derivación correspondiente de un centro de salud u hospital regional. Otro requisito es no poseer obra social. "Con esa información se puede ingresar a la página del hospital y solicitar turno para consultorios externos", explicaron desde el nosocomio.

Cuándo se deben sacar los turnos presenciales

De acuerdo a los datos del hospital, actualmente se solicitan unos 600 turnos bajo la metodología on line por día; es decir unos tres mil semanales. "De ese total la mitad aproximadamente consigue el turno", destacaron y agregaron que el resto es rechazado por diferentes motivos, ya sea porque no cumple los requisitos, porque no tiene la derivación correcta y cuenta previamente con una obra social. "Por supuesto en algunos casos que no hay turno disponibles", reconocieron y detallaron que "en todos los casos los pacientes reciben la respuesta correspondiente".

El Hospital Central es el nosocomio de alta complejidad de referencia en el Gran Mendoza.

En el caso de los diagnósticos por Imágenes los turnos por el momento si son presenciales, y se entregan unos al menos cien semanales para ecografías y la misma cantidad para mamografías; en tanto que en el área de farmacia se dispensan 600 recetas diarias, según los datos del nosocomio. De ese total corresponden a pacientes que contaban con turnos y las otras 400 recetas corresponden a pacientes crónicos trasplantados o que son enviados desde el área de consultorio o guardia en el mismo día. "No podemos ni queremos negar que hay una gran demanda y que no tenemos manera física de cubrir todo; siempre hay cosas por mejorar y gracias al nuevo sistema de turnos la gente de a poco ha entendido que no tiene q venir a hacer colas a cualquier hora, ya que es lo mismo que hacerlo de manera virtual", destacaron desde el hospital.