Nunca les creas nada, estos son los signos más mentirosos

El horóscopo nos ayuda a conocer las características de las personas, algunas son geniales, otras no tanto. Son verdaderos manipuladores, utilizan todo lo que tienen a su favor para salir de las situaciones más complicadas, aunque eso signifique decir una falsedad absoluta.

Crees conocerlos pero no es así. Están tan acostumbrados a mentir que rara vez conocerás su verdadera cara. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por sus mentiras

Leo

Es muy sabido que los nacidos bajo el signo del león tienen mucha ambición de poder, y a veces muy pocos escrúpulos para conseguirlo. Son tan carismáticos que no tienen problema en mentir abiertamente, ya que saben que nadie les llevará la contra para no quedar mal con ellos. Hay que tener cuidado cuando prometen algo.

Géminis

El signo de las dos caras tiene muchos problemas para mantener una única versión de los hechos. No lo hacen con mala intención, sino que cambian tan rápidamente que necesitan que sus historias les sigan el paso. No hace falta ni decir que muchas personas no entienden esto y los tratan como unos mentirosos consumados.

Libra

No son los más mentirosos del horóscopo, pero sí son capaces de decir lo que sea para terminar con un conflicto. Lo que les sucede es que no soportan los enfrentamientos, ya sean de ellos o de quienes los rodean, por lo que si les hace falta mentir para calmar una situación, lo harán sin pensarlo dos veces.